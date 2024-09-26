Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Motorine zam yolda! Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte fiyatlar yeniden değişiyor. Peki zamdan sonra fiyatlar nasıl olacak?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 10:00
Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorin grubunda 90 kuruş zam yapılacak ve yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

BENZİNE ZAM YAPILACAK MI?

Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin 41,68-41,75 TL, benzin 42,60-42,72 TL'den satılıyor. Yapılacak zam ile motorinin fiyatı 42,58-42,65 TL arasında değişecek.

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı 'Serbest Fiyatlandırma Sistemi' uygulanıyor.

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. 

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbestler.

Motorinde zam geliyor: Tarih ve güncel fiyatlar belli oldu!

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturuluyor.

motorin benzin zam

En Çok Okunan Haberler