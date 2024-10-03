Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.