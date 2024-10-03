Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Ocak 2025 için zam oranları belli olmaya devam ediyor. Milyonlarca memur ve emekli için Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Gözler ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerine çevrildi. Maaşlara yapılacak olası zam oranları da merakla bekleniyor. İşte mesleklere göre olası zam oranları...

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 19:55
Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisi de açıklandı. Maaşlara gelecek net zam için geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kaldı. Peki Ocak 2025'te memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Yıllık TÜFE böylece 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8,92'yi aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler için Ocak ayında yapılacak artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden düzenlenecek. Eğer taban aylıkta bir değişiklik yapılmazsa, kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere Hazine desteği devam edecek. Ancak, bu durumu önlemek adına taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması gündemde.

Örneğin, yüzde 13.44'lük bir zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43'lük bir artışla ise 14 bin 971 liraya yükselebilir. Taban maaşın 14-15 bin lira bandına çekilmesi beklenirken, bu düzenleme de Ocak ayı başında karara bağlanacak. Bu artışın yasal bir düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik desteklerde de Ocak ayında artış bekleniyor. Hali hazırda 4 bin 181 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı ve 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım parası, asgari ücrette yapılacak düzenlemelerle birlikte artış gösterecek.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı yüzde 10.36-15.41 aralığında bekleniyor. Halen aile yardımı dahil 39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı, artış yüzde 9.31 olursa 42 bin 855 liraya, anketlerdeki tahminlere göre ise 43 bin 267-45 bin 247 lira aralığına çıkacak.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Ocak zammı yüzde 9.31 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 225 liraya çıkacak. Anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise en düşük maaşın 19 bin 410-20 bin 298 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

MESLEKLERİN OLASI ZAMLI MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.)

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 9.31 zamlı: 65.003,38

Yüzde 10.59 zamlı: 65.764,56

Yüzde 10.65 zamlı: 65.800,24

Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41

Yüzde 12.20 zamlı: 66.721,97

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Memur (Üni. mez.)

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 9.31 zamlı: 44.617,06

Yüzde 10.59 zamlı: 45.139,52

Yüzde 10.65 zamlı: 45.164,01

Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21

Yüzde 12.20 zamlı: 45.796,67

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Uzman öğretmen

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 9.31 zamlı: 57.462,08

Yüzde 10.59 zamlı: 58.134,95

Yüzde 10.65 zamlı: 58.166,49

Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84

Yüzde 12.20 zamlı: 58.981,30

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Başkomiser

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 9.31 zamlı: 63.769,27

Yüzde 10.59 zamlı: 64.515,99

Yüzde 10.65 zamlı: 64.551,00

Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65

Yüzde 12.20 zamlı: 65.455,24

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Polis memuru

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 9.31 zamlı: 57.733,17

Yüzde 10.59 zamlı: 58.409,21

Yüzde 10.65 zamlı: 58.440,90

Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71

Yüzde 12.20 zamlı: 59.259,55

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Uzman doktor

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 9.31 zamlı: 106.944,53

Yüzde 10.59 zamlı: 108.196,83

Yüzde 10.65 zamlı: 108.255,53

Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29

Yüzde 12.20 zamlı: 109.771,99

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Hemşire

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 9.31 zamlı: 52.369,33

Yüzde 10.59 zamlı: 52.982,56

Yüzde 10.65 zamlı: 53.011,31

Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91

Yüzde 12.20 zamlı: 53.753,90

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 9.31 zamlı: 66.310,73

Yüzde 10.59 zamlı: 67.087,21

Yüzde 10.65 zamlı: 67.123,61

Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15

Yüzde 12.20 zamlı: 68.063,89

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Teknisyen (Lise mez.)

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 9.31 zamlı: 46.252,34

Yüzde 10.59 zamlı: 46.793,95

Yüzde 10.65 zamlı: 46.819,33

Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25

Yüzde 12.20 zamlı: 47.475,19

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Profesör

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 9.31 zamlı: 94.419,79

Yüzde 10.59 zamlı: 95.525,43

Yüzde 10.65 zamlı: 95.577,26

Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23

Yüzde 12.20 zamlı: 96.916,12.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Araştırma görevlisi

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 9.31 zamlı: 62.572,32

Yüzde 10.59 zamlı: 63.305,03

Yüzde 10.65 zamlı: 63.339,38

Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44

Yüzde 12.20 zamlı: 64.226,65

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Vaiz

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 9.31 zamlı: 54.198,08

Yüzde 10.59 zamlı: 54.832,73

Yüzde 10.65 zamlı: 54.862,48

Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40

Yüzde 12.20 zamlı: 55.631,00.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Avukat

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 9.31 zamlı: 62.337,31

Yüzde 10.59 zamlı: 63.067,27

Yüzde 10.65 zamlı: 63.101,48

Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02

Yüzde 12.20 zamlı: 63.985,42.

Ocak 2025’te kim ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 9.31 zamlı: 51.849,01

Yüzde 10.59 zamlı: 52.456,15

Yüzde 10.65 zamlı: 52.484,61

Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26

Yüzde 12.20 zamlı: 53.219,83

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