Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DAHA YAVAŞ

Kredi faizlerindeki düşüş ise daha yavaş gerçekleşiyor. İhtiyaç kredisi faizleri en düşük yüzde 3,55 seviyesinde ve son bir ayda yalnızca 0,11 puan düştü.