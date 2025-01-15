Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar arasında faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor. 55 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulurken, vade süresi 6 aya kadar uzuyor. Faizsiz kredi seçenekleri, tüketiciler için cazip fırsatlar yaratıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 09:45
Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Piyasalarda mevduat ve kredi faizlerindeki düşüşler dikkat çekerken, bankalar yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor. 

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Merkez Bankası, yılın son toplantısında faizi 250 baz puan indirdi. 

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bu adımın ardından en yüksek mevduat faizi yüzde 56’dan yüzde 53’e, birçok bankada ise yüzde 50’nin altına geriledi.

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

23 Ocak’taki toplantıda TCMB’nin faizi 250 baz puan daha indirerek politika faizini yüzde 45’e çekebileceği tahmin ediliyor. 

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DAHA YAVAŞ

Kredi faizlerindeki düşüş ise daha yavaş gerçekleşiyor. İhtiyaç kredisi faizleri en düşük yüzde 3,55 seviyesinde ve son bir ayda yalnızca 0,11 puan düştü. 

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

KONUT KREDİLERİ NE KADAR?

Konut kredisi faizleri ise 120 ay vadede yüzde 2,89’dan yüzde 2,79’a geriledi ancak 1 milyon TL kredi için geri ödeme 3,5 milyon TL’ye yaklaşıyor.

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Faizsiz kredi kampanyaları ise hız kazandı. Bankalar 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunarken, bu kredilerde vade 6 aya kadar uzuyor. 

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

15 Ocak 2025 itibarıyla, bankaların sunduğu en yüksek faizsiz kredi fırsatları şöyle:

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

AKBANK

6 ay vadeli 30 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Toplam 55 bin TL kredi

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

QNB

6 ay vadeli 20 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Toplam 45 bin TL kredi

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

İŞ BANKASI

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

1 ay vadeli 30 bin TL hesap

Toplam 55 bin TL kredi

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

DENİZBANK

3 ay vadeli 20 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Toplam 45 bin TL kredi

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

GARANTİ BANKASI

6 ay vadeli 25 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Toplam 50 bin TL kredi

Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

CEPTETEB

6 ay vadeli 25 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Toplam 50 bin TL kredi

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