Ocak ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Bankalar arasında faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor. 55 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulurken, vade süresi 6 aya kadar uzuyor. Faizsiz kredi seçenekleri, tüketiciler için cazip fırsatlar yaratıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte ayrıntılar...
Piyasalarda mevduat ve kredi faizlerindeki düşüşler dikkat çekerken, bankalar yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor.
Merkez Bankası, yılın son toplantısında faizi 250 baz puan indirdi.
Bu adımın ardından en yüksek mevduat faizi yüzde 56’dan yüzde 53’e, birçok bankada ise yüzde 50’nin altına geriledi.
23 Ocak’taki toplantıda TCMB’nin faizi 250 baz puan daha indirerek politika faizini yüzde 45’e çekebileceği tahmin ediliyor.
KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DAHA YAVAŞ
Kredi faizlerindeki düşüş ise daha yavaş gerçekleşiyor. İhtiyaç kredisi faizleri en düşük yüzde 3,55 seviyesinde ve son bir ayda yalnızca 0,11 puan düştü.
KONUT KREDİLERİ NE KADAR?
Konut kredisi faizleri ise 120 ay vadede yüzde 2,89’dan yüzde 2,79’a geriledi ancak 1 milyon TL kredi için geri ödeme 3,5 milyon TL’ye yaklaşıyor.
Faizsiz kredi kampanyaları ise hız kazandı. Bankalar 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunarken, bu kredilerde vade 6 aya kadar uzuyor.
15 Ocak 2025 itibarıyla, bankaların sunduğu en yüksek faizsiz kredi fırsatları şöyle:
AKBANK
6 ay vadeli 30 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
Toplam 55 bin TL kredi
QNB
6 ay vadeli 20 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
Toplam 45 bin TL kredi
İŞ BANKASI
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
1 ay vadeli 30 bin TL hesap
Toplam 55 bin TL kredi
DENİZBANK
3 ay vadeli 20 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
Toplam 45 bin TL kredi
GARANTİ BANKASI
6 ay vadeli 25 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
Toplam 50 bin TL kredi
CEPTETEB
6 ay vadeli 25 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans
Toplam 50 bin TL kredi
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