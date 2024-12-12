Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

Özel İletişim Vergisi'ne 2025 itibarıyla büyük bir zam yapılacak. Hem faturalı hem de faturasız hat kullanıcılarını etkileyecek bu değişiklik, mobil hat sahiplerine ek bir maliyet getirecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 14:40
Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

Geçtiğimiz yıl 400 TL'ye çıkarılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden zamlanacak. Yıl sonuna doğru Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen zam oranıyla, vergi tutarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

HAT SAHİPLERİNE EK BİR MASRAF

Ayrıca, 2021 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen yüzde 10’luk ÖİV, mobil hat ve internet hizmeti kullanan herkesten alınmaya devam edecek. Bu düzenleme ile birlikte, kullanıcılar 2025 yılında daha yüksek tutarlarda Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

ÖİV KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

ÖİV, şu hizmetleri kapsıyor:

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

- Mobil hatlara yapılan satışlar dahil tüm mobil elektronik haberleşme hizmetleri

- Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ile iletilmesi

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları

- Diğer elektronik haberleşme hizmetleri

Bu vergi, 2021 yılından itibaren yüzde 10 oranında alınmaya başlanmıştı.

Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, tüm mobil hat sahipleri bu vergiyi ödeyecek. Hem faturalı hem de faturasız hat kullanıcıları, Yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranının uygulanması halinde 575 TL’ye çıkacak vergi tutarını 12 ay boyunca eşit taksitlerle ödeyecek. Böylece yeni hat alacak olanlar, her ay 48 TL ödeme yapacak. 

Özel İletişim Vergisi cep telefonu zam Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler