Telefonu olan herkes ödeyecek: Yeni yılda o vergiye zam!

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, tüm mobil hat sahipleri bu vergiyi ödeyecek. Hem faturalı hem de faturasız hat kullanıcıları, Yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranının uygulanması halinde 575 TL’ye çıkacak vergi tutarını 12 ay boyunca eşit taksitlerle ödeyecek. Böylece yeni hat alacak olanlar, her ay 48 TL ödeme yapacak.