Miras işlemlerinde yeni dönem! Taşınmaz ve araç satış sürecinde hangi adımlar değişti? Mirasçılar ne yapmalı?

Mirasla intikal eden gayrimenkul ve araçların satışına yeni düzenleme yapıldı. İşlemler nasıl değişti ve mirasçılar hangi adımları izleyecek? İşte ayrıntılar...

Miras işlemlerinde yeni dönem! Taşınmaz ve araç satış sürecinde hangi adımlar değişti? Mirasçılar ne yapmalı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:35

Miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ve araçların satışıyla ilgili yeni düzenlemeler, mirasçıların haklarını güvence altına almayı ve işlemleri daha şeffaf bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Yapılan değişikliklerle hem hukuki süreçlerin netleşmesi hem de olası anlaşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması hedefleniyor. Peki, bu yeni süreçte hangi adımlar atılacak?

SATIŞ SÜRECİNDE ÖNEMLİ AŞAMALAR

1. Veraset İlamı: Mirasçıların öncelikle veraset ilamı alarak mirasçılık haklarını resmileştirmeleri gerekiyor. Bu belge, devir işlemlerinin temelini oluşturuyor.

2. Tapu İşlemleri: Veraset ilamı alındıktan sonra, tapu müdürlüğüne başvuru yapılarak devir işlemleri başlatılıyor. Bu süreçte tüm mirasçıların onayı gerekiyor.

3. Zorunlu Belgeler: Tapu devri sırasında zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi, kimlik ve tapu senedi gibi belgelerin eksiksiz olarak sunulması şart.

Bu düzenlemelerle miras kalan taşınmaz ve araçların satış sürecinin hızlanması ve varisler arasında yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.


Etiketler: #miras #gayrimenkul #araç #tapu

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