Paul Allen’in tabloları rekor fiyata satıldı

20. ve 21. Yüzyıl Sanatı Başkan Yardımcısı Max Carter, Cezanne, Seurat, Van Gogh ve Gauguin’in tabloları için “Daha önce hiçbir zaman iki tablo tek bir satışta 100 milyon doları geçmemişti, ancak bu gece beş tane gördük” dedi.