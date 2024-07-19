Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu
Pegasus yurtdışına ucuz bilet kampanyası başlattı.
Bazı hatlarda geçerli olmak üzere 10 Euro'ya bilet kampanyasını duyuruldu.
Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ve detaylar belli oldu.
Kampanya 18-19 Temmuz ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 tarihlerini kapsıyor.
Buna göre, 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatların bilet fiyatı 10 Euro + vergiler olarak belirlendi.
Pegasus'un ucuz bilet kampanyası 10 farklı hatta geçerli olacak.
Kampanya Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için alınan hatlarda geçerli olacak.
Kampanyada koltuk sınırlaması da bulunuyor.
Pegasus tarafından yapılan açıklamada kampanyanın 25 bin koltukla sınırlı olduğunu belirtti.
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