Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2024 Cuma, 10:10
Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Pegasus yurtdışına ucuz bilet kampanyası başlattı.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Bazı hatlarda geçerli olmak üzere 10 Euro'ya bilet kampanyasını duyuruldu.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ve detaylar belli oldu.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Kampanya 18-19 Temmuz ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 tarihlerini kapsıyor.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Buna göre, 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatların bilet fiyatı 10 Euro + vergiler olarak belirlendi.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Pegasus'un ucuz bilet kampanyası 10 farklı hatta geçerli olacak.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Kampanya Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için alınan hatlarda geçerli olacak.

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Kampanyada koltuk sınırlaması da bulunuyor. 

Pegasus'tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası: Ayrıntılar belli oldu

Pegasus tarafından yapılan açıklamada kampanyanın 25 bin koltukla sınırlı olduğunu belirtti.

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