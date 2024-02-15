Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuza bilet kampanyası başlattı. THY tarafından yapılan açıklamaya göre, tarifeli seferlerde ve Economy Class uçuşlarda geçerli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:55
Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı
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Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda geçerli ucuza bilet kampanyası başlattı.

THY tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 TL'den başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlanacak.

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Kampanyanın Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacağı bildirildi.

Kampanyanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olduğu aktarıldı.

Söz konusu fiyatlandırmanın, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacağı kaydedildi. 


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