Porsche 'evrim' geçiriyor... Elektrikli canavarlar ortaya çıkmaya başladı

Porsche CEO'su Oliver Blume şöyle konuştu:

"Porsche Mission X, geleceğin spor otomobili için bir teknoloji işaretidir. Kendisinden önceki 959, Carrera GT ve 918 Spyder gibi onlarca yıllık ikonik spor otomobillerin meşalesini devralıyor."

Blume, "Porsche ancak sürekli değişerek Porsche olarak kalmıştır" diye ekledi. Bu nedenle Mission X, Carrera GT ve 918 Spyder ile aynı boyutlara sahip ancak modern tasarım yükseltmeleri içeriyor.

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Mission X, Porsche dört nokta grafiğinin yeniden yorumlandığı yeni bir ışık imzasına sahip. Tam boy bir ışık çubuğu, frene basıldığında yanan şeffaf Porsche yazısı ile arka tarafın en önemli özelliği.

Scheinhütte'nin açıkladığı gibi, yeni arka aydınlatma gelecekteki otomobillerde bir odak noktası olacak. Scheinhütte bunu "Sürekli ışık kemeri gibi bazı unsurlar marka kimliğimiz için çok önemli ve Mission X'te bunun bir gelişimini görüyorsunuz" sözleri ile vurguladı.