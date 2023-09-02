Porsche 'evrim' geçiriyor... Elektrikli canavarlar ortaya çıkmaya başladı
Porsche'nin yeni elektrikli araçları, spor otomobil markasının 'evrimi' olarak cesur tasarımlar getirecek.
Porsche yaklaşan elektrikli araçları için yeni tasarım özellikleri getiriyor. Porsche'nin gelişmiş dış tasarım başkanı Ingo Scheinhütte'ye göre markanın yeni elektrikli araçları Alman firmanın mirasının "bir evrimi" olmalı.
Porsche araçları performanslarıyla biliniyor, ancak özellikle elektrikli araçlar söz konusu olduğunda tasarım ayrılmaz bir rol oynuyor.
Scheinhütte geçtiğimiz günlerde Autocar ile bir araya gelerek Porsche'nin en son konsept modellerini ve bunların markanın gelecekteki elektrikli (EV) serisini şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını tartıştı.
Porsche'de konsept otomobiller her zaman markanın geleceği için zemin hazırlamıştır. Otomobil üreticisi bu geleneği haziran ayında tanıttığı tamamen elektrikli Mission X hiper otomobil konseptiyle sürdürdü.
Porsche CEO'su Oliver Blume şöyle konuştu:
"Porsche Mission X, geleceğin spor otomobili için bir teknoloji işaretidir. Kendisinden önceki 959, Carrera GT ve 918 Spyder gibi onlarca yıllık ikonik spor otomobillerin meşalesini devralıyor."
Blume, "Porsche ancak sürekli değişerek Porsche olarak kalmıştır" diye ekledi. Bu nedenle Mission X, Carrera GT ve 918 Spyder ile aynı boyutlara sahip ancak modern tasarım yükseltmeleri içeriyor.
Yeni Porsche EV konseptleri
Mission X, Porsche dört nokta grafiğinin yeniden yorumlandığı yeni bir ışık imzasına sahip. Tam boy bir ışık çubuğu, frene basıldığında yanan şeffaf Porsche yazısı ile arka tarafın en önemli özelliği.
Scheinhütte'nin açıkladığı gibi, yeni arka aydınlatma gelecekteki otomobillerde bir odak noktası olacak. Scheinhütte bunu "Sürekli ışık kemeri gibi bazı unsurlar marka kimliğimiz için çok önemli ve Mission X'te bunun bir gelişimini görüyorsunuz" sözleri ile vurguladı.
Porsche'nin yeni konsepti aynı zamanda markanın geleceğini temsil eden modern bir Porsche armasını da tanıttı.
Mission X "Porsche tasarım dilinin bir gelişimi" iken, Vision 357 "orijinal Porsche şekline bir aşk mektubu".
Porsche, Vision 357 speedster konseptini geçtiğimiz ay Goodwood FOS'ta "ilk Porsche model serisine bir selam" olarak tanıttı.
Elektrikli speedster Porsche'nin mirasına bir övgü olsa da gelecekteki elektrikli araçlar için tasarım ipuçları içerebilir. Porsche'nin tasarım patronu Autocar'a şunları söyledi:
''357'nin yan tarafında bir kıvrım var ve genellikle Porsche'ler çok yuvarlaktır. Bu kez, ona biraz kenar ve köşe vermeye çalıştık, hatta köşeyi tüm arabanın etrafına getirdik. Bence bunu SUV'larımıza da uygulayabiliriz.''
Scheinhütte, gelecekteki Porsche EV'ler için eski GT tasarımının geri getirilmesiyle ilgili olarak, "büyük kaputlu eski GT tasarımı, otomobil tasarımında kullanabileceğimiz en eski sembol" dedi. Ancak, "EV'lerde artık bu sembollere sahip değilsiniz ve sahte bir mesaj göndermek istemezsiniz" diye ekledi.
Porsche Macan EV
Porsche önümüzdeki yıl Macan EV'yi piyasaya sürecek. Bu modeli 2025'te elektrikli 718, 2026'da uzun süredir beklenen Cayenne EV ve 2027'de serinin en üstünde yer alacak yeni bir ultra lüks SUV izleyecek
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