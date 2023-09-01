Türkiye'de Çin rüzgârı: Chery, BYD, Changan ve dahası

01 Eylül 2023 Cuma

Otomotiv endüstrisi Tesla'nın öncülüğünde elektrikli akımına kapıldı. Çevreci olarak öne çıkan bu modeller CO2 salınımı olmadığı için devletler tarafından da desteklendi. Bu destek ile otomobil sektörü hızlı bir değişimin içine girdi.

Yıllardır üretilen pek çok modelin artık yollara çıkmayacağı adının tarih olacağı dahi paylaşıldı. 47 yıl önce başlayan ve 8 nesil boyunca üretilen Ford Fiesta'nın bile üretimi sonlandı. Amaçsa yeni elektrikli modellere yer açmak olarak ifade edildi.

Elektrikli akımı başlamadan önce sektörde uzun süredir yer alan markalar ürettikleri modellerde edindikleri tecrübe ile yeni markalara karşı 1-0 önde başlıyor, oluşturdukları tüketici güveni ile farkı 2'ye çıkarıyorlardı.

ÇİN ARAYI KAPATIYOR

Ancak elektrikli akımı başlayınca işler değişti. Otomobil sektörünün büyük oyuncuları sil baştan yeni bir rekabetin içine girdiler. Bu süreçse en çok Çin'e yaradı. Daha önce Japon ve Alman üreticilerle 2-0 geride başlamaları ile boy ölçüşmekte zorlanan Çinli firmalar artık neredeyse eşit şartlarda oyuna başlıyor.

Dünyanın üretim üssü Çin'de, yabancı pek çok otomobil üreticisinin fabrikası bulunurken elektrikliye hızla geçen sektörde işler değişti. Farklı ülkelere ait markalar artık elektrikli otomobil üretiminde Çinli firmalarla daha çok ortaklık yoluna gitmeye başladı. Bu ortaklıklar bir yana Çin'deki otomobil üreticileri artık yoğun çalışmalarının mükafatını almaya başladı. Japon ve Alman üreticiler ile aradaki fark oldukça azaldı.

Her gün Çinli otomobil üreticilerinin daha çok sayıda ihracat yaptığına tanık olmaya başladık. Ülkemizde ise yüksek enflasyon nedeniyle sıfır araçların yatırım aracına dönmesi satışları patlattı ve bu iki durum da Çinlilerin Türkiye pazarına girişine direkt etki etti.

CHERY İPUCU VERDİ

Çinli üreticiler her ne kadar elektrikli otomobillerinde yüzde 54'lük gümrük vergisi nedeniyle Türkiye'de zorlanacak olsalar da benzinli ve dizel modellerinde ise satış rekorları kırmaya adaylar.

Satış rekorları kırmaya aday olduklarının en net göstergesi ise kısa süre önce OMODA 5, Tiggo Pro 7 ve Tİggo Pro 8 modelleri ile Türkiye'ye giriş yapan Chery.

Chery'nin yakaladığı yüksek satış rakamlarının yanında şu an için gelmesine kesin gözüyle bakılan Çinli otomobil üreticileri; Geely, Changan ve BYD.

Birbirinden iddialı modellere sahip olan başta bu üç marka ve benzeri markalar geldiğinde ortaya neler çıkabilir, Türkiye otomobil pazarında neler değişir? Bu bölümü ise pazar günü değerlendireceğim...



