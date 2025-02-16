Milyonlarca emekliyi üzecek haber! İndirimli ulaşım hakkı sona erdi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:49

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını “Emeklilik Yılı” ilan etmesiyle, emekliler için şehirlerarası otobüslerde yüzde 20, TCDD trenlerinde ise yüzde 10 indirimli bilet satışı uygulamaya konulmuştu.

Ancak, 2025 yılı itibarıyla bu indirimler resmi olarak sona erdi.

EMEKLİLER İÇİN YAPILAN İNDİRİMLER KALDIRILDI

Bazı otobüs firmaları ocak ayı boyunca kampanyayı sürdürerek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet satmaya devam etse de, artan maliyetler gerekçe gösterilerek 15 Şubat itibarıyla tüm güzergâhlarda tam bilet tarifesine geçildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok noktada emekliler artık indirimsiz bilet almak zorunda kalacak.

MEMLEKETE GİTMEK ZORLAŞTI

Yükselen ulaşım maliyetleri, özellikle bayram dönemlerinde emeklilerin seyahat planlarını doğrudan etkiliyor. 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı ile şehirlerarası ulaşım giderek zorlaşırken, birçok emekli köyüne veya memleketine gitmeyi ekonomik açıdan imkânsız buluyor.

Yılın başında şehirlerarası otobüs biletlerine yaklaşık yüzde 40, hızlı tren biletlerine ise yüzde 44 oranında zam yapılmıştı.

Geçen yıl TCDD trenlerinde emeklilere sunulan yüzde 10’luk indirim hakkı da bu yıl kaldırıldı.