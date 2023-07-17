Renault temmuz ayı fiyat listesi
Renault temmuz ayı fiyat listesi açıklandı. Ürün gamında bulunan en uygun model Taliant 813 bin lira oldu.
RENAULT BİNEK ARAÇ TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ
Renault Clio
2023 Model
Joy 1.0 SCe 65 bg 817.000 Türk Lirası
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 907.000 Türk Lirası
Touch 1.0 TCe 90 bg 868.000 Türk Lirası
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 948.000 Türk Lirası
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 1.018.000 Türk Lirası
Renault Taliant
2023 Model
Joy 1.0 Sce 65 bg 813.000 Türk Lirası
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 913.000 Türk Lirası
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 961.000 Türk Lirası
Renault Zoe
2023 Model
Intense R135 1.170.000 Türk Lirası
Renault Captur
2023 Model
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.308.000 Türk Lirası
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.362.900 Türk Lirası
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.495.000 Türk Lirası
Renault Megane Sedan
2023 Model
Joy 1.3 TCe 140 bg 1.089.000 Türk Lirası
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 Türk Lirası
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.179.000 Türk Lirası
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.205.000 Türk Lirası
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.363.900 Türk Lirası
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.276.000 Türk Lirası
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.435.000 Türk Lirası
Renault Austral
2023 Model
Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.700.000 Türk Lirası
Renault Koleos
2023 Model
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 1.965.000 ₺