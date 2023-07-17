Renault temmuz ayı fiyat listesi

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2023 Pazartesi, 18:09
<p><strong>Renault</strong> temmuz ayı fiyat listesi açıklandı. Ürün gamında bulunan en uygun model Taliant 813 bin lira oldu.</p>

Renault temmuz ayı fiyat listesi açıklandı. Ürün gamında bulunan en uygun model Taliant 813 bin lira oldu.

<p><strong>RENAULT BİNEK ARAÇ TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ</strong></p> <p><strong>Renault Clio</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Joy 1.0 SCe 65 bg 817.000 Türk Lirası</p> <p>Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 907.000 Türk Lirası</p> <p>Touch 1.0 TCe 90 bg  868.000 Türk Lirası</p> <p>Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 948.000 Türk Lirası</p> <p>Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 1.018.000 Türk Lirası</p>

RENAULT BİNEK ARAÇ TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ

Renault Clio

2023 Model

Joy 1.0 SCe 65 bg 817.000 Türk Lirası

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 907.000 Türk Lirası

Touch 1.0 TCe 90 bg  868.000 Türk Lirası

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 948.000 Türk Lirası

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 1.018.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Taliant</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Joy 1.0 Sce 65 bg 813.000 Türk Lirası</p> <p>Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 913.000 Türk Lirası</p> <p>Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 961.000 Türk Lirası</p>

Renault Taliant

2023 Model

Joy 1.0 Sce 65 bg 813.000 Türk Lirası

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 913.000 Türk Lirası

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 961.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Zoe</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Intense R135 1.170.000 Türk Lirası</p>

Renault Zoe

2023 Model

Intense R135 1.170.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Captur</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.308.000 Türk Lirası</p> <p>Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.362.900 Türk Lirası</p> <p>R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.495.000 Türk Lirası</p>

Renault Captur

2023 Model

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.308.000 Türk Lirası

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.362.900 Türk Lirası

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.495.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Megane Sedan</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Joy 1.3 TCe 140 bg 1.089.000 Türk Lirası</p> <p>Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 Türk Lirası</p> <p>Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.179.000 Türk Lirası</p> <p>Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.205.000 Türk Lirası</p> <p>Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.363.900 Türk Lirası</p> <p>Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.276.000 Türk Lirası</p> <p>Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.435.000 Türk Lirası</p>

Renault Megane Sedan

2023 Model

Joy 1.3 TCe 140 bg 1.089.000 Türk Lirası

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 Türk Lirası

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.179.000 Türk Lirası

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.205.000 Türk Lirası

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.363.900 Türk Lirası

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.276.000 Türk Lirası

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.435.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Austral</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.700.000 Türk Lirası</p>

Renault Austral

2023 Model

Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.700.000 Türk Lirası

<p><strong>Renault Koleos</strong></p> <p>2023 Model</p> <p>Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 1.965.000 ₺</p>

Renault Koleos

2023 Model

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 1.965.000 ₺

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