Satış rekorları kıran marka zam yapmıyor! İşte eylül ayı fiyatları

Türkiye'de Ağustos 2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Birinci sırada 2 bin 833 adetle Renault Megane Sedan yer alırken Chery'nin modelleri; Tiggo 8 Pro 2 bin 332 adetle 3. sırada, Omoda 5 2 bin 46 adetle 4. sırada, Chery Tiggo 7 Pro 1.722 adetle 7. sırada yer aldı. Chery fiyatları ağustos ayından bu yanaysa artmadı. İşte eylül ayı Chery fiyat listesi...