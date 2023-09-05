Satış rekorları kıran marka zam yapmıyor! İşte eylül ayı fiyatları

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2023 Salı, 18:10
<p>Ağustos 2023'te en çok satan modeller arasına 3 modelini de sokan Chery'nin eylül ayı fiyat listesi yayımlandı. İşte Chery fiyatları...</p>

Ağustos 2023'te en çok satan modeller arasına 3 modelini de sokan Chery'nin eylül ayı fiyat listesi yayımlandı. İşte Chery fiyatları...

<p>Türkiye'de Ağustos 2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Birinci sırada 2 bin 833 adetle Renault Megane Sedan yer alırken Chery'nin modelleri; Tiggo 8 Pro 2 bin 332 adetle 3. sırada, Omoda 5 2 bin 46 adetle 4. sırada, Chery Tiggo 7 Pro 1.722 adetle 7. sırada yer aldı. Chery fiyatları ağustos ayından bu yanaysa artmadı. İşte eylül ayı Chery fiyat listesi...</p>

Türkiye'de Ağustos 2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Birinci sırada 2 bin 833 adetle Renault Megane Sedan yer alırken Chery'nin modelleri; Tiggo 8 Pro 2 bin 332 adetle 3. sırada, Omoda 5 2 bin 46 adetle 4. sırada, Chery Tiggo 7 Pro 1.722 adetle 7. sırada yer aldı. Chery fiyatları ağustos ayından bu yanaysa artmadı. İşte eylül ayı Chery fiyat listesi...

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<p><strong>CHERY TIGGO 8 PRO FİYAT LİSTESİ</strong></p> <p>1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.490.000 TL</p> <p>1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.590.000 TL</p>

CHERY TIGGO 8 PRO FİYAT LİSTESİ

1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.490.000 TL

1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.590.000 TL

<p><strong>CHERY TIGGO 7 PRO FİYAT LİSTESİ</strong></p> <p>1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.195.100 TL</p> <p>1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.315.000 TL</p> <p>1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.395.000 TL</p>

CHERY TIGGO 7 PRO FİYAT LİSTESİ

1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.195.100 TL

1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.315.000 TL

1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.395.000 TL

<p><strong>CHERY OMODA 5 FİYAT LİSTESİ</strong></p> <p>1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.180.000 TL</p> <p>1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.300.000 TL</p> <p>1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.380.000 TL</p>

CHERY OMODA 5 FİYAT LİSTESİ

1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.180.000 TL

1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.300.000 TL

1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.380.000 TL

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