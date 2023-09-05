Satış rekorları kıran marka zam yapmıyor! İşte eylül ayı fiyatları
Ağustos 2023'te en çok satan modeller arasına 3 modelini de sokan Chery'nin eylül ayı fiyat listesi yayımlandı. İşte Chery fiyatları...
Türkiye'de Ağustos 2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Birinci sırada 2 bin 833 adetle Renault Megane Sedan yer alırken Chery'nin modelleri; Tiggo 8 Pro 2 bin 332 adetle 3. sırada, Omoda 5 2 bin 46 adetle 4. sırada, Chery Tiggo 7 Pro 1.722 adetle 7. sırada yer aldı. Chery fiyatları ağustos ayından bu yanaysa artmadı. İşte eylül ayı Chery fiyat listesi...
CHERY TIGGO 8 PRO FİYAT LİSTESİ
1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.490.000 TL
1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.590.000 TL
CHERY TIGGO 7 PRO FİYAT LİSTESİ
1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.195.100 TL
1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.315.000 TL
1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.395.000 TL
CHERY OMODA 5 FİYAT LİSTESİ
1.6 TGDI 183 HP Comfort - 1.180.000 TL
1.6 TGDI 183 HP Luxury - 1.300.000 TL
1.6 TGDI 183 HP Excellent - 1.380.000 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!
- Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti!
- Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…