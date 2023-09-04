En çok satılan otomobiller açıklandı: Egea birinci değil

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:57

En çok satılan otomobillerin listesi her ay olduğu gibi bu ayda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklandı. Buna göre, Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 86.454 adete ulaştı. Bu, otomobil satışlarında rekor bir Ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66.131 adet olurken, hafif ticari araçların payı yüzde 55,1 artarak 20.323 adete ulaştı. Bu satışlar, 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla yüzde 64,7 oranında büyüme gösterdi ve toplamda 755.282 adet aracın satılmasına yol açtı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV OLDU

ODMD'nin verilerine göre, A, B ve C segmenti araçlar toplam pazarın yüzde 88,9'unu oluşturuyor. C segmenti araçlar yüzde 54,3'lük paylarıyla listenin başında yer alırken, B segmenti yüzde 33,7 ile ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 payla SUV otomobiller oldu.

Satılan araçların yüzde 68,9'u benzinli, yüzde 15,7'si dizel ve yüzde 10,4'ü hibrit araçlardan oluşuyor. Elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 3,9 seviyesinde.

Ağustos ayının en çok satan otomobilleri arasında Renault Megane Sedan, Renault Clio HB, Chery Tiggo 8 PRO, Chery Omoda 5 ve TOGG T10X V2 gibi modeller yer alıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yaşanan bu satış artışı, pazarın büyümeye devam ettiğini ve tüketicilerin otomobil talebinin yüksek olduğunu gösteriyor.

FIAT EGEA SEDAN İLK SIRALARDAN GERİLERİ

Son üç aydır en çok satılan model olan Fiat Egea Sedan bu ay popülerliğini kaybederek altıncı sıraya geriledi.

En çok satılan otomobillerin listesi ise şöyle: