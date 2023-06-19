Renault'nun yeni coupe suv modeli Rafale

Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgârların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.