Renault'nun yeni coupe suv modeli Rafale
Renault ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale’in dünya lansmanı yapıldı.
E-Tech hibrit sistemi ve CMF-CD platformunu kullanan Rafale, Peugeot 408 ve Citroen C4X ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini,
Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault’nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.
Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını yeni Rafale ile tanıştırıyor.
Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgârların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.
Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in “Design Renault”nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor. Yeni model, Renault tasarımında yeni ve güçlü bir döneme öncülük ediyor.
Yeni Renault Rafale cömert kıvrımları, çizgileri, teknik ayrıntılarıyla marka DNA’sıyla uyum içinde hareket ediyor.
Yeni Renault Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisiyle dikkat çektiği kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor.
Ayrıca Renault'nun yeni modeli E-Tech 4x4 300 bg güç aktarma sistemiyle de yüksek performans vadediyor.
Yeni Renault Rafale’in 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
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