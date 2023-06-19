Yeni Ferrari SUV Purosangue için Türkiye’de 40 kişi sırada bekliyor

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:43

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Türkiye’de 40 kişinin Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’ı beklediğini, bu sayının yılın başında 20 olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Özpeynirci, Türkiye’ye bu yıl sadece bir ya da iki Purosangue’e teslim edileceğini söyledi.

Özpeynirci'nin Twitter paylaşımı şöyle:

“40 kişi sırada bu aracı bekliyor. Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue bildiğiniz gibi bir milyon 470 bin avroya yıl sonunda Türkiye’de ilk sahiplerine teslim edilecek.

Bu yıl bir veya iki adet gelebilecekmiş. Seneyeyse teslimatlar artacakmış. Türkiye’de yılın başında 20 olan bekleme sırası 40’a yükselmiş.”