Yeni Ferrari SUV Purosangue için Türkiye’de 40 kişi sırada bekliyor
Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’dan Türkiye’ye bu yıl sadece bir ya da iki tane gelecek. Aracın fiyatı 1 milyon 470 bin Euro (38 milyon 40 bin TL). Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci ise sosyal medya hesabından Türkiye’de 40 kişinin Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’ı beklediğini açıkladı.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Türkiye’de 40 kişinin Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’ı beklediğini, bu sayının yılın başında 20 olduğunu dile getirdi.
Ayrıca Özpeynirci, Türkiye’ye bu yıl sadece bir ya da iki Purosangue’e teslim edileceğini söyledi.
Özpeynirci'nin Twitter paylaşımı şöyle:
“40 kişi sırada bu aracı bekliyor. Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue bildiğiniz gibi bir milyon 470 bin avroya yıl sonunda Türkiye’de ilk sahiplerine teslim edilecek.
Bu yıl bir veya iki adet gelebilecekmiş. Seneyeyse teslimatlar artacakmış. Türkiye’de yılın başında 20 olan bekleme sırası 40’a yükselmiş.”
40 kişi sırada bu aracı bekliyor!?— Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) June 18, 2023
Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue bildiğiniz gibi 1 milyon 470 bin Euro'ya yıl sonunda Türkiye'de ilk sahiplerine teslim edilecek. (Sağlınız için TL'ye çevirmeyin)
Bu yıl 1 veya 2 adet gelebilecekmiş. Seneye ise teslimatlar artacakmış.… pic.twitter.com/DYw8EfhqGL
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