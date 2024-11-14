Satarken asla değer kaybetmeyen altın türleri hangileri? Yatırımcılar için 5 güvenli seçenek
Altın günümüzde en popüler yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Altın güvenli liman olarak görülürken altın alım satımındaki değer kayıpları merak ediliyor. Kuyumcular değer kaybı olmadan alınıp satılan altın türlerini açıkladı. İşte altın alım satımında en avantajlı altın çeşitleri...
Altın yatırım denildiğinde ilk akla gelen güvenli limanlardan biridir. Bazı altın türleri ise alım-satım işlemlerinde değer kaybetmeyerek dikkat çeker. Kuyumcular değer kaybı yaşamadan satılabilen 7 altın türünü yatırımcılara önerdi. İşte değerini koruyan altın çeşitleri...
Uzun yıllardır güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın piyasa dalgalanmalarına rağmen bazı türlerinde daha düşük risk taşıyor. Yatırımcılar alım ve satım sırasında değer kaybı yaşatmayan altın çeşitleriyle uzun vadede kazanç sağlamayı amaçlıyor. İşte kuyumcuların değer kaybetmeyen altın türlerine dair önerileri.
ALTIN DEĞER KAYBI!
Altın fiyatlarında alım satımda dikkat edilmesi gereken en önemli kriter; satışa sunulan altın üzerindeki işçiliktir. İşçiliğin yüksek olduğu altın ürünlerinde alım satım arasındaki fark da yüksek olmaktadır.
ALTIN KOLEKSİYON
Koleksiyon ürünleri; nadir bulunmaları ile gün geçtikçe değerlerine değer katarlar. Bazı altın türleri de koleksiyoncuların ilgisini çekmekte ve zamanla altının gram fiyatının üzerinde değer kazanabilmektedir.
SATARKEN DEĞER KAYBETMEYEN 7 ALTIN TÜRÜ
Reşat Altın
Osmanlı döneminden kalan 7.20 gram ağırlığında 24 ayar Reşat altını, Padişah Reşad’ın onuncu yılına özel basılmıştır. Alış fiyatının sadece 70-100 TL altında geri alınması nedeniyle satışta değer kaybı yok denecek kadar azdır.
Hamit Altın
Osmanlı döneminden kalma, 22 ayar ve yaklaşık 7.2 gramlık Hamit altını, koleksiyon değeri taşıyan bir yatırımdır.
Gremse Altın
22 ayar ve 18.15 gramlık Gremse altın, büyük birikim hedefleyenler için uygun olup satışta düşük değer kaybı sunar.
Tam Altın
7.016 gramlık tam altın, yatırım için cazip bir seçenektir. Çeyrek ve gram altın biriktirenler bu altınları birleştirerek tam altına sahip olabilir. Tam altın değerini koruyan, güvenli bir yatırım aracıdır.
Cumhuriyet Altını
7.216 gram ağırlığındaki Cumhuriyet altını küçük yatırımcılar tarafından tercih edilir. Gram veya çeyrek altın biriktirenler bu altına ulaşabilir. Alım-satım sırasında değer kaybının diğer pek çok altın çeşidine oranla daha düşük olması bu altını avantajlı kılar.
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