Satarken asla değer kaybetmeyen altın türleri hangileri? Yatırımcılar için 5 güvenli seçenek

Cumhuriyet Altını

7.216 gram ağırlığındaki Cumhuriyet altını küçük yatırımcılar tarafından tercih edilir. Gram veya çeyrek altın biriktirenler bu altına ulaşabilir. Alım-satım sırasında değer kaybının diğer pek çok altın çeşidine oranla daha düşük olması bu altını avantajlı kılar.