SGK uzmanı açıkladı: Çift maaştan promosyonlara tüm emekli hakları!

Sadece emekli olduğunuz için işten çıkarıldığınız durumlarda da, işyerinde 30’dan fazla çalışan bulunması ve en az 6 aylık çalışma süresi olması halinde, mahkeme yoluyla önce arabuluculuğa, ardından mahkemeye giderek işe iadeyi kazansanız dahi, boşta kalan sürelerle ilgili en fazla 4 aylık ücret almaya hak kazanırsınız. Buna ek olarak, mahkeme kararına binaen işe iadeyi kazansanız bile işveren başvurmazsa, 8 aya varan bir iş güvencesi tazminatı uygulanmaktadır.