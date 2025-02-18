SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Emeklilikte 1261 gün kuralı nedir? Bağ-Kur ve SSK primleri nasıl değişti? Kimler avantajlı? Yanlış planlama nelere sebep olabilir? SSK’dan emekli olmak için ne gerekli? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 16:10
SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Esnaf ve SSK'lı çalışanların prim gün sayılarının eşitlenmesiyle Bağ-Kur'lular için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Yeni düzenlemeyle esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülürken, maaş hesaplamalarında etkili olan 1261 gün kuralında da değişikliğe gidildi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

'CİDDİ MADDİ KAYIPLAR YAŞAYABİLİR'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu değişikliklerin emeklilik sürecini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Bağ-Kur'da 1261 günü tamamlamayanlar emeklilik süresini uzatabilir ve ciddi maddi kayıplar yaşayabilir" dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

1261 PRİM GÜNÜ DETAYI

Emeklilik maaşı hesaplamalarında son 7 yıllık hizmet süresi esas alınıyor ve 1261 prim günü belirleyici bir kriter olarak öne çıkıyor. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Erdursun, 1261 gün şartını bilmeyen birçok yurttaşın, yanlış planlama nedeniyle SSK’dan emeklilik hakkını kaybederek daha uzun süre Bağ-Kur primi ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Örnek bir vakada, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yaparak çalışan bir sigortalının, son 2520 gün içinde 1369 gününü Bağ-Kur'da geçirdiği için SSK’dan emeklilik hakkını kaybettiği aktarıldı. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Erdursun, örnekteki çalışanın 109 gün önce başvursa şu an emekli maaşı alabileceğini vurguladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

YANLIŞ HESAP MİLYONLARCA LİRA KAYBETTİREBİLİR

Bağ-Kur’dan emeklilik için 9 bin prim günü tamamlanması gerekirken, SSK’dan emekli olmak isteyenlerin en az 1261 gün SSK'lı çalışması gerekiyor. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Erdursun, yanlış planlama yapan kişilerin hem uzun yıllar prim ödemeye devam ettiğini hem de emekli maaşlarından mahrum kaldığını belirterek, "Bu hatanın maliyeti en az 2 milyon TL olabilir" dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte o detay milyonlarca lira kaybettirebilir!

Emeklilik sürecini planlarken 1261 gün kuralına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yanlış hesaplamaların büyük maddi kayıplara yol açabileceği konusunda uyardı.

Bağ-kur emeklileri Emekli SSK emeklileri Özgür Erdursun

En Çok Okunan Haberler