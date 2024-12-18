SGK uzmanı Özgür Erdursun beklentilerini açıkladı: 'En düşük emekli maaşı...'
Emekli maaşları 2025'te ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı zammı nasıl bir etki yaratacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tüm bu soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve 2025 yılında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş tutarları, milyonlarca kişi için büyük merak konusu.
Yeni yıl yaklaşırken, Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşıyla ilgili rakamlar gündeme gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı hakkında açıklamada bulundu.
Erdursun emekliler için refah payı zammını da beklediğini belirtti.
DEVLET MEMURLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER
Devlet memurlarının maaşları da dikkat çekici bir şekilde değişecek. 1.10.2008 tarihinden önce devlet memuru olmuş kişilerle, sonrasında memuriyet görevine başlayanlar arasında maaş hesaplamasında farklar olacak. 1 Ekim 2008 sonrası memurların maaşları, primlerine göre hesaplanacak ve SSK'lı gibi emekli aylığı alacaklar.
EMEKLİLER İÇİN ENFLASYON FARKI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025'in başında yüzde 17'lik bir enflasyon farkı bekleniyor. Memur emeklilerine ise toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ekstra bir fark uygulanacak. Memurların maaş artışı ise yüzde 12 civarında olacak.
REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ
Refah payı ve seyyanen zam talepleri de gündemde. Ancak, büyük ihtimalle hükümetin seyyanen bir artış yapması beklenmiyor. Bunun yerine, yüzde 17'lik kesin artışla birlikte refah payının da eklenmesi, en düşük emekli maaşını 15 bin TL'ye çıkarabilir.
YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkacağını tahmin ediyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan maaş, yapılacak düzenleme ile 15 bin TL'ye yükselecek. Bu değişiklikle birlikte, 12 bin 500 TL maaş alan 4,5 milyon emeklinin sayısının 6-7 milyona çıkması bekleniyor.
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