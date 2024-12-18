SGK uzmanı Özgür Erdursun beklentilerini açıkladı: 'En düşük emekli maaşı...'

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkacağını tahmin ediyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan maaş, yapılacak düzenleme ile 15 bin TL'ye yükselecek. Bu değişiklikle birlikte, 12 bin 500 TL maaş alan 4,5 milyon emeklinin sayısının 6-7 milyona çıkması bekleniyor.