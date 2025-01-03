SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

"Refah payı verileceği yönünde bir beklenti var. Geçen yıl da benzer şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında fark oluşmuştu ve bu fark kapatılmıştı. Bu yıl da aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının memurlarla eşitleneceğini düşünüyorum.