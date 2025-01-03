SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Memur ve emeklilere zam sonrası refah payı verilecek mi? Uzman isim kritik değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2025 Cuma, 15:25
SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranları netleşti. 

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak. 

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte refah payı beklentisi de gündemin ön sıralarına taşındı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

TÜİK’in verilerine göre 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. 

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oran üzerinden zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına sahip olacak.

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Zam oranlarının açıklanmasının ardından refah payı beklentisi yeniden gündeme geldi. Daha önceki yıllarda enflasyon oranının üzerinde refah payı artırımları yapılmıştı.

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

ERDURSUN’UN AÇIKLAMALARI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamada, refah payı ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

"Refah payı verileceği yönünde bir beklenti var. Geçen yıl da benzer şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında fark oluşmuştu ve bu fark kapatılmıştı. Bu yıl da aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının memurlarla eşitleneceğini düşünüyorum.

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Bunun ardından refah payı eklenecektir. İlk etapta bu payın yüzde 20’lere tamamlanacağını tahmin ediyorum, ancak tepkilere bağlı olarak yüzde 25 seviyesine çıkarılması da mümkün. Geçen yıl benzer bir süreç yaşanmıştı, bu yıl da aynı durumun tekrarlanacağını düşünüyorum. 

SGK uzmanı yorumladı: Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

Mevcut zam oranlarının üzerine ilave yapılacağını tahmin ediyorum. Seyyanen bir artış olup olmayacağını ise takip etmemiz gerekecek. Kamuoyunda konuşulan maaşların üzerine refah payı eklenmesi kuvvetle muhtemel."

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