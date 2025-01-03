En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? Emekli maaş zammı hesaplama

Emekli zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca memur ve emekli son dakika TÜİK enflasyon açıklamasına kilitlenmiş durumda. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? Emekli maaş zammı hesaplama...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? Emekli maaş zammı hesaplama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:12

2024 Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. 6 aylık enflasyon oranı belli olacak ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? Emekli maaş zammı hesaplama...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 Cuma yani bugün açıklayacak. Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz - kasım arası dönemde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş ti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve açıklamalarında şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."


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