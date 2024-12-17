Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, sahalarında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:37

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası konuşan Mertens, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi" dedi.

"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Belçikalı yıldız, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.


Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #trabzonspor

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