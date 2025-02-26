Kadınlar için erken emeklilik fırsatı: Yeni düzenleme yolda!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:37

Sosyal güvencesi bulunmayan kadınlar için özel bir emeklilik sistemi kurulması gündemde. Yeni düzenlemeyle, devlet kadınların prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. 4500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınları da bu avantajdan yararlanabilecek. Ayrıca çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler ve ek prim desteği de sağlanacak.

AZ PRİM ÖDEYEREK EMEKLİLİK HAKKI

Yeni sistemde kadınla her prim yatırdıkları yıl için en az 90 gün yıpranma hakkı elde edecek. Sigorta prim desteği yıllık 12 bin lirayı aşmayacak. Bu düzenlemeyle ev hanımları daha az prim ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanacak. Ayrıca yaş şartında da indirim yapılacak.

Numan Kurtulmuş, konuya dair açıklamalarında "Ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz" dedi. 29 Mayıs'tan sonra bu düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor.