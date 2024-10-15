Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Ekim ayında sıfır faizli kredi kampanyalarıyla nakit ihtiyacı olanlara avantajlar sunulmaya devam ediyor. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri faizsiz kredi fırsatlarıyla destek sağlıyor. 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunan kampanyalarda bazı bankalarda bu tutar 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte 0 faizli kredi sunan bankalar...

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 14:42
Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

 İşte, ekim ayında sıfır faizli kredi veren bankalar ve sundukları imkanlar:

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Enpara

Yeni müşterilere 6 ay vadeli, sıfır faizli 35 bin TL kredi.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

QNB Finansbank

6 ay vadeli 20 bin TL sıfır faizli kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans. Toplamda 45 bin TL fırsat.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Akbank

6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans. Toplamda 45 bin TL.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Garanti BBVA

6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

İş Bankası

İşCep'ten 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

TEB

6 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans. Toplamda 50 bin TL.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

DenizBank

6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

ING

6 ay vadeli, sıfır faizli 15 bin TL kredi.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

ON Dijital Bankacılık

3 ay vadeli 15 bin TL sıfır faizli kredi.

Yeni müşterilere yönelik bu kampanyalar ekim ayında finansal rahatlama sağlamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

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