Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?
Ekim ayında sıfır faizli kredi kampanyalarıyla nakit ihtiyacı olanlara avantajlar sunulmaya devam ediyor. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri faizsiz kredi fırsatlarıyla destek sağlıyor. 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunan kampanyalarda bazı bankalarda bu tutar 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte 0 faizli kredi sunan bankalar...
İşte, ekim ayında sıfır faizli kredi veren bankalar ve sundukları imkanlar:
Enpara
Yeni müşterilere 6 ay vadeli, sıfır faizli 35 bin TL kredi.
QNB Finansbank
6 ay vadeli 20 bin TL sıfır faizli kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans. Toplamda 45 bin TL fırsat.
Akbank
6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans. Toplamda 45 bin TL.
Garanti BBVA
6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.
İş Bankası
İşCep'ten 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.
TEB
6 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans. Toplamda 50 bin TL.
DenizBank
6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans.
ING
6 ay vadeli, sıfır faizli 15 bin TL kredi.
ON Dijital Bankacılık
3 ay vadeli 15 bin TL sıfır faizli kredi.
Yeni müşterilere yönelik bu kampanyalar ekim ayında finansal rahatlama sağlamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Başkan Şahan, Vali Gül'e fotoğrafla yanıt verdi
- Kurtulmuş'un 13 yıl önceki konuşması gündem oldu!