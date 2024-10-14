Mustafa Destici'den bankalara: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:53

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:53

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların tepkisine yol açan vergi düzenlemesini savunmakta Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarının önüne geçme çabasını sürdürüyor.

Kredi kartı limitlerinden savunma sanayii için alınacak vergilere karşı çıkanlara Destici, "Vergiye tepki gösteren gitsin, o 750 lirayla bir büyük rakı alsın" demiş, "Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" iddiasında bulunmuştu.

Destici bu kez de sosyal medya hesabından bankalara yönelik bir çağrı yaptı. Destici, çağrısında şu ifadelerle dile getirdi:

"Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."