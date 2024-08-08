Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!
Ağustos ayıyla birlikte sigara grupları zam yağmuruna tutuldu.
Sigara fiyatlarına art arda gelen zamlar, yurttaşı etkisi altına almaya devam ediyor.
Zam kararını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından X hesabından duyuruldu.
Dündar'ın aktardığına göre, Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da sigara fiyatlarını artırdı.
Bu zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubuna ait en düşük fiyatlı sigara 62 TL'ye çıktı.
Grubun en yüksek fiyatlı sigarası ise 77 TL'ye yükseldi.
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