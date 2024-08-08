Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2024 Perşembe, 14:47
Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Ağustos ayıyla birlikte sigara grupları zam yağmuruna tutuldu.

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Sigara fiyatlarına art arda gelen zamlar, yurttaşı etkisi altına almaya devam ediyor. 

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Zam kararını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından X hesabından duyuruldu. 

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Dündar'ın aktardığına göre, Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da sigara fiyatlarını artırdı.

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Bu zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubuna ait en düşük fiyatlı sigara 62 TL'ye çıktı. 

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!

Grubun en yüksek fiyatlı sigarası ise 77 TL'ye yükseldi.

Sigara zammına bir yenisi daha eklendi!
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