Son Dakika... ENAG temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.
E-TÜFE'nin haziranda aylık artışı yüzde 4,27 olurken yıllık bazda ise yüzde 113,08 seviyesinde gerçekleşmişti.
EN FAZLA ARTIŞ KONUT SEKTÖRÜNDE
Ana harcama grup enflasyon oranları baz alındığında temmuz ayında en yüksek artış Konut kategorisinde oldu. En düşük artış ise Sağlık grubunda görüldü.
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