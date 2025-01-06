Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim beklentileri oluşurken, bu durum yurttaşları fiyat takibine yöneltti. Son gelişmelere göre, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.