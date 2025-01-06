Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son gelişmelere göre, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim beklentileri oluşurken, bu durum yurttaşları fiyat takibine yöneltti. Son gelişmelere göre, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.
Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda pazartesi akşamından geçerli olacak şekilde 1.27 TL zam yapılması öngörülüyor.
Peki, 6 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 45.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
Motorin litre fiyatı: 45.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL
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