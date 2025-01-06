Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son gelişmelere göre, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2025 Pazartesi, 10:03
Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim beklentileri oluşurken, bu durum yurttaşları fiyat takibine yöneltti. Son gelişmelere göre, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda pazartesi akşamından geçerli olacak şekilde 1.27 TL zam yapılması öngörülüyor.

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Peki, 6 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 43.88 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 45.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

İZMİR 

Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

Motorin litre fiyatı: 45.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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