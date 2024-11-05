Sürücüler dikkat! 2025'te trafik cezaları ve harç ücretlerine yeni zamlar yolda! Ehliyet, pasaport ve geçiş ücretlerinde yeni rakamlar açıklandı
Trafik cezaları ve bazı diğer ücretlerde 2025 yılı için uygulanacak zam oranları netleşti. Dün duyurulan yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte trafikte yapılan hataların cezaları ciddi oranda artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ve araç muayene ücretlerine kadar birçok kalemde bu artış geçerli olacak.
ÜCRET KALEMLERİ DÜZENLENDİ
2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalara yansıyan bu yüzde 43,93 artışla uygulanacak. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları gibi pek çok ücret kalemi bu oran üzerinden düzenlendi.
Bu artışlarla birlikte 2025 yılında Türkiye'deki birçok hizmetin bedeli yeniden belirlenmiş oldu.
Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden, araç muayene ücretlerine yeni zamlar ne kadar olacak? İşte yeni fiyatlar...
EHLİYET HARÇLARI
A, A1, A2 ehliyet harcı: 2 bin 528,4 TL’den 3 bin 639,1 TL’ye
B ehliyet harcı: 5 bin 165,4 TL’den 7 bin 434,6 TL’ye
Ehliyet yenileme: 15 TL’den 21,6 TL’ye
Yeni ehliyet yenileme: 1 bin 220 TL’den 1 bin 755,9 TL’ye
PASAPORT HARÇLARI
Pasaport harcı (6 aylık): 1 bin 639,3 TL’den 2 bin 359,4 TL’ye
Pasaport harcı (1 yıllık): 2 bin 396,6 TL’den 3 bin 449,4 TL’ye
Pasaport harcı (2 yıllık): 3 bin 912,6 TL’den 5 bin 631,4 TL’ye
Pasaport harcı (3 yıllık): 5 bin 558,3 TL’den 8 bin 000,1 TL’ye
Pasaport harcı (3+ yıllık): 7 bin 833 TL’den 11 bin 274,0 TL’ye
Pasaport defter değeri: 790 TL’den 1.137,0 TL’ye
Yurtdışı çıkış harcı: 500 TL’den 719,7 TL’ye
KİMLİK KARTI
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı: 130 TL’den 187,1 TL’ye
Kimlik kartı kayıp bedeli: 260 TL’den 374,2 TL’ye
IMEI KAYIT ÜCRETİ
IMEI kayıt ücreti: 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,3 TL’ye
TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmek: 1 bin 506 TL’den 2 bin 167,6 TL’ye
Hatalı park: 690 TL’den 993,1 TL’ye
Alkollü araç kullanma: 6 bin 439 TL’den 9 bin 267,7 TL’ye
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak: 1 bin 506 TL’den 2 bin 167,6 TL’ye
Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak: 3 bin 135 TL’den 4 bin 512,2 TL’ye
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak: 6 bin 439 TL’den 9 bin 267,7 TL’ye
Emniyet şeridini kural dışı kullanma: 6 bin 439 TL’den 9 bin 267,7 TL’ye
Sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak: 12 bin 977 TL’den 18 bin 677,8 TL’ye
Emniyet kemeri kullanmamak: 690 TL’den 993,1 TL’ye
Muayenesiz araç kullanma: 1 bin 506 TL’den 2 bin 167,6 TL’ye
Cep telefonuyla konuşma: 1 bin 506 TL’den 2 bin 167,6 TL’ye yükseldi.
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