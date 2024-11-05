Sürücüler dikkat! 2025'te trafik cezaları ve harç ücretlerine yeni zamlar yolda! Ehliyet, pasaport ve geçiş ücretlerinde yeni rakamlar açıklandı

Trafik cezaları ve bazı diğer ücretlerde 2025 yılı için uygulanacak zam oranları netleşti. Dün duyurulan yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte trafikte yapılan hataların cezaları ciddi oranda artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ve araç muayene ücretlerine kadar birçok kalemde bu artış geçerli olacak.