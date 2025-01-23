Sürücüler dikkat: Uzmanlardan 'satıcı' uyarısı!

EKSPERTİZ MERKEZİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aydın Erkoç, otomobil alımlarında uygun fiyatların hızla alım satım yapmayı teşvik edebileceğini söyledi. Ancak tüketicilere, bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları gerektiğini de hatırlattı. İlan sitelerindeki cazip fiyatlarla yapılan kapora dolandırıcılığına dikkat çeken Erkoç, ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarına uygunluğunun önemini vurguladı. Ayrıca, ekspertiz yapılan araçlara garanti verilmesinin de tüketici mağduriyetlerini engelleyeceğini ifade etti.

Erkoç, ekspertiz merkezleri için bir standart belirlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda ilgili mercilerle görüşmelerin devam ettiğini aktardı.