Sürücüler dikkat: Uzmanlardan 'satıcı' uyarısı!
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, motorlu araç alım satımında tüketicilere, yetki belgesine sahip satıcıları tercih etmeleri ve ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarına uygunluğunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, araç satın almak isteyenlere, yalnızca otomotiv ticaret merkezlerinden ve yetki belgesine sahip satıcılardan alışveriş yapmalarını önerdi. Erkoç, bu şekilde tüketicilerin herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını belirtti.
YETKİ BELGESİNİN ÖNEMİ
Erkoç, yazılı açıklamasında, araç ve taşıt alışverişlerinde yetki belgesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl noterler aracılığıyla 7 milyondan fazla otomobilin devir yoluyla el değiştirdiğini belirtti. Erkoç, ikinci el taşıt pazarında devirlerin artmaya devam ettiğine de dikkat çekti.
ARAÇ PİYASASINDA CANLANMA
2024 yılının ilk yarısındaki satışlarda yaşanan azalışa rağmen, yılın ikinci yarısında piyasada bir canlanma görüldüğünü söyleyen Erkoç, otomobil satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını, Ankara ve İzmir'in ise onu takip ettiğini belirtti.
YÜKSEK KREDİ FAİZ ORANLARI
Erkoç, vatandaşların finansmana erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara değindi. Bankaların yüksek kredi faiz oranlarının piyasada durgunluğa neden olduğunu belirterek, pandemi sonrası arz düşüklüğü ve stokçuluk gibi faktörlerin fiyatların yüzde 20 oranında geri gelmesine yol açtığını söyledi. Erkoç, araçların artık gerçek değerinden satıldığını da ifade etti.
BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ SEÇİMİ TAVSİYESİ
Ramazan Bayramı ve bahar aylarının gelmesiyle araç talebinin artacağını belirten Erkoç, bunun fiyat artışlarına neden olabileceğini kaydetti. Maliyet artışları, satın alma gücündeki düşüş ve faiz oranlarındaki değişim ile sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğini vurguladı. Erkoç, tüketicilere ihtiyaçlarını karşılayacak ve bütçelerine uygun araçlar almalarını tavsiye etti.
EKSPERTİZ MERKEZİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Aydın Erkoç, otomobil alımlarında uygun fiyatların hızla alım satım yapmayı teşvik edebileceğini söyledi. Ancak tüketicilere, bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları gerektiğini de hatırlattı. İlan sitelerindeki cazip fiyatlarla yapılan kapora dolandırıcılığına dikkat çeken Erkoç, ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarına uygunluğunun önemini vurguladı. Ayrıca, ekspertiz yapılan araçlara garanti verilmesinin de tüketici mağduriyetlerini engelleyeceğini ifade etti.
Erkoç, ekspertiz merkezleri için bir standart belirlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda ilgili mercilerle görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti