Otomobil piyasasında talep düştü fiyatlar yükseldi!
Otomobile olan talep azalırken, fiyatlar bir miktar arttı. Sahibinden.com'un yayımladığı rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüş eğiliminde olsa da, aralık ayında fiyatlar yeniden yükseldi.
Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan Aralık 2024 tarihli "Otomobil Piyasası Raporu"nu açıkladı.
ARALIKTA TALEP DÜŞTÜ FİYATLAR YÜKSELDİ
Rapora göre, otomobile olan talep aralık ayında düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti. Otomobil talep endeksi, Kasım 2024'e kıyasla düşüş gösterse de, bir önceki aya göre önemli bir artış yaşandı.
SATILIK İLAN SAYISI GEÇEN AYA ORANLA ARTTI
Otomobil piyasasında, satılık ilanların sayısı geçen aya göre artarken, ilan ile satılan otomobil oranı azaldı. Aynı zamanda, otomobillerin satılma süresi uzadı ve kapatılan ilanların yaşı bir önceki aya göre artış gösterdi.
FİYATLAR 18 AYDIR DÜŞÜŞTE
Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları 18 aydır sürekli olarak düşüş gösteriyor. Reel fiyat endeksi, bir önceki aya göre azalma gösterdi. Yıllık değişim oranı da negatif eğilimde devam ediyor.
FİYATLARDA SINIRLI ARTIŞ
Ancak, ortalama otomobil fiyatları aralık ayında önceki aya göre sınırlı artış gözlemlendi. Kasım ayında 899 bin 940 TL olan ortalama fiyat, Aralık'ta 908 bin 588 TL'ye çıktı. Geçen yıla kıyasla ise fiyat artışı yüzde 5,6 oldu.
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