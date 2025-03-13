Şirket iflasları ve konkordato başvurularında rekor: Ekonomik kriz derinleşiyor!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:19

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:19

Türkiye'de şirket iflasları ve konkordato başvuruları rekor seviyelere yaklaşıyor. 2025'in ilk iki ayında konkordato başvuruları yüzde 172, iflas kararları ise yüzde 92 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında 21 bin 768 esnaf iş yerini kapattı. 2019'dan sonra 2025'te iflaslarda rekor kırılabileceği öngörülüyor.

Yurttaşların alım gücündeki düşüş, şirketlerdeki mali sorunları derinleştirirken, 2025'in ilk iki ayında konkordato başvurularında ve iflas kararlarında büyük bir artış yaşandı.

Ekonomik zorluklar nedeniyle geçici mühlet alan şirket sayısı yüzde 152,5, iflas eden şirket sayısı ise yüzde 92 arttı. Uzmanlar bu hızla devam edilmesi halinde 2025'te yeni bir rekorun kırılabileceğini belirtiyor.

KONKORDATO BAŞVURULARI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Konkordato Takip sitesi verilerine göre, Ocak 2025'te konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 172 artarak 869 oldu. Şubat 2025'te verilen geçici mühlet sayısı ise yüzde 158,7 artarak 163'e çıktı.

İlk iki ayda toplam 394 şirkete geçici mühlet verildi; bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152,5 oranında bir artış gösterdi.

Nefes Gazetesi'ne göre, şirketlerin mali açıdan büyük bir darboğaza girdiği ve ödeme güçlüğü çeken firma sayısının hızla arttığı belirtildi.

İFLAS KARARLARI YÜZDE 92 ARTTI

Konkordato başvurularındaki artışın yanı sıra mahkemeler tarafından verilen iflas kararlarında da önemli bir yükseliş yaşandı. 2024'ün ilk iki ayında 13 şirket iflas ederken, 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 92 artarak 25'e yükseldi.

KURULAN VE KAPANAN ŞİRKETLER DENGESİ BOZULDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre de ekonomik zorluklar girişimleri etkiliyor. Ocak 2025'te kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalarak 11 bin 35'e gerilerken, kapanan şirket sayısı 1.955 oldu. Gerçek kişi şirketlerinde 2.254 işletme kepenk kapattı, KOBİ'ler zorlanıyor.

2018'DEN BU YANA HIZLI YÜKSELİŞ

Türkiye’de 2018 yılından bu yana konkordato ve iflas başvuruları rekor seviyelere ulaştı. 2018’de 1.551 konkordato başvurusu yapılırken, 2019’da bu rakam iki katından fazla artarak 3.691’e yükseldi. Son altı yılda toplam konkordato ve iflas başvurusu 16 bin 732'ye ulaştı. 2024'te 3.497 başvuru ile 2019'daki rekor seviyeye yaklaşılmıştı. 2025'te yeni bir rekor yılı olabileceği tahmin ediliyor.

ESNAF KEPENK KAPATIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, küçük esnafın sıkıntıları artıyor. 2024'te sicil kaydını sildiren esnaf sayısı 94 bin 609 olurken, mesleği bırakan esnaf sayısı ise 25 bin 396'ya ulaştı. Toplamda 120 bin 5 esnaf kepenk kapattı.

2025'in ilk iki ayında da bu eğilim devam etti. 17 bin 208 esnaf sicilini sildirdi, 4.560 esnaf mesleğini bıraktı. Yalnızca iki ayda toplam 21 bin 768 esnaf iş yerini kapattı.