Sürücüler dikkat: Benzine büyük zam yolda!
Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen indirimlerin ardından bu gece benzin fiyatlarına zam geliyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Benzine 7 Mart'ta 2 lira 6 kuruş indirim gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,18 TL'ye, Ankara'da 45,73 TL'ye, İzmir'de 46,10 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,31 TL, Ankara'da 46,03 TL, İzmir'de 46,39 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Etiketler: #akaryakıt #benzin #zam
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