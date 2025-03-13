Sürücüler dikkat: Benzine büyük zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen indirimlerin ardından bu gece benzin fiyatlarına zam geliyor.

Sürücüler dikkat: Benzine büyük zam yolda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:24

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Benzine 7 Mart'ta 2 lira 6 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,18 TL'ye, Ankara'da 45,73 TL'ye, İzmir'de 46,10 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,31 TL, Ankara'da 46,03 TL, İzmir'de 46,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


Etiketler: #akaryakıt #benzin #zam

İlgili Haberler

Tabela değişti: Motorine indirim geldi! 8 Mart güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Tabela değişti: Motorine indirim geldi! 8 Mart güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...
Tabela yine değişti: Motorine dev zam! 22 Şubat güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları...

Tabela yine değişti: Motorine dev zam! 22 Şubat güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları...
Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler