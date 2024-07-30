Tarih verdiler! Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı
ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finans şirketi BNY Mellon, Türk varlıklarına olan yabancı sermaye akışının aşırıya kaçmış olabileceği ve yatırımcıların bu konuda riskleri göz ardı ettiği konusunda uyardı.
BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage, Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye akışının dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında tersine dönebileceği tahmininde bulundu.
Savage, Bloomberg News'e verdiği röportajda, "Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüleştiğini görebilirsiniz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz" dedi.
Yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin bu durumu tetikleyen önemli tehditler olduğunu belirtti.
Bank of America stratejistleri ise Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı.
Bu durumun yüksek risk ve volatiliteye işaret ettiğini vurgulayan Savage, "Yüzde 50 faiz oranlarının sürdürebileceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.
Yatırımcıların ilgisinin Türkiye yerine Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi diğer gelişmekte olan piyasalara kayabileceğini belirtti.
Savage, Türkiye'de uygulanan politikaların doğru yolda ilerlediğini kabul ederken, tüm yabancı sermayeyi hak edip etmediği konusunda şüphelerini dile getirdi.
Savage "İnsanlar politikalardan memnun ve doğru yolda ilerliyor, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim. Gevşemesine neden olacak sorunlar olduğunu kabul etmek gerek. Bu bir gerçek" şeklinde konuştu.
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