‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.

Peki, 500 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar?

İşte, bankaların mevduat faizleri…