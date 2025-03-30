‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti. İşte, bankaların mevduat faizleri...

Haber Merkezi
30 Mart 2025 Pazar, 21:04
‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti. 

Peki, 500 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? 

İşte, bankaların mevduat faizleri…

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 516.767 TL

Net Kazanç: 16.767 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

İş Bankası

Faiz Oranı: yüzde 39.5

Vade Sonu Tutar: 514.718 TL

Net Kazanç: 14.718 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Yapı Kredi

Faiz Oranı: yüzde 38,5

Vade Sonu Tutar: 514.345 TL

Net Kazanç: 14.345 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

TEB

Faiz Oranı: yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 517.140 TL

Net Kazanç: 17.140 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Akbank

Faiz Oranı: yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 517.140 TL

Net Kazanç: 17.140 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Türkiye Finans

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 517.512 TL

Net Kazanç: 17.512 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

ING

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 517.512 TL

Net Kazanç: 17.512 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

QNB Finansbank

Faiz Oranı: yüzde 47.5

Vade Sonu Tutar: 517.699 TL

Net Kazanç: 17.699 TL

‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Denizbank

Faiz Oranı: yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 517.140 TL

Net Kazanç: 17.140 TL

TCMB faiz banka faizleri

En Çok Okunan Haberler