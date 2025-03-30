‘Tedbir’lerin ardından… 500 bin liranın faiz getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti. İşte, bankaların mevduat faizleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.
Peki, 500 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar?
İşte, bankaların mevduat faizleri…
Garanti BBVA
Faiz Oranı: yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 516.767 TL
Net Kazanç: 16.767 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: yüzde 39.5
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL
Net Kazanç: 14.718 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: yüzde 38,5
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL
Net Kazanç: 14.345 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
Akbank
Faiz Oranı: yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: yüzde 47.5
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Net Kazanç: 17.699 TL
Denizbank
Faiz Oranı: yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
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