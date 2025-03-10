Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Emekli ikramiyesine yapılacak zamma ilişkin son düzenlemeler tamamlandı. Yakın zamanda yapılması beklenen açıklamada ikramiyelerdeki artışın büyük olacağı öngörülmüyor.

Haber Merkezi
10 Mart 2025 Pazartesi, 11:32
Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Emekli ikramiyesine yapılacak zamma ilişkin son aşamaya gelindi. Bugün açıklanması beklenen artışla ikramiyenin bin lira artırılarak 4 bin TL olacağı belirtiliyor.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı bir toplantı yapıldı.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede yapılacak artışın bütçeye etkisini değerlendirdi.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası bin TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. Yetkililer zam oranının 750 ile bin TL arasında olacağına işaret etti.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

YAPILACAK ZAM YETERSİZ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda konuşulan rakamlar beklentilerin oldukça altında kaldı. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2 bin TL ve 2024'te 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Konuşulan 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi yürürlüğe girmesi durumunda ikramiyeye yüzde 33,33 oranında bir zam yapılmış olacak. Yapılacak zamla birlikte ikramiyenin asgari ücrete oranı yüzde 18 olacak.

Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı, 2018’de yüzde 62 iken, 2024’te 3 bin TL’ye yükseltildiğinde ise yüzde 18’e gerilemişti. Yapılan bu zamla birlikte emekli ikramiyesi yeniden alım gücünün gerisinde kalacak.

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