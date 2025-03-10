Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi yolda: Kabine bugün toplanıyor!

YAPILACAK ZAM YETERSİZ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda konuşulan rakamlar beklentilerin oldukça altında kaldı. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2 bin TL ve 2024'te 3 bin TL'ye yükseltilmişti.