TOGG ön sipariş başladı mı? TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satışa çıkaracağı T10X modelinin fiyatı belli olmuştu. TOGG T10X modelini satın almak isteyenler araç için nasıl ön sipariş vereceğini, kuraların ne zaman çekileceğini ve sipariş için ne kadar ön ödeme yapılacağını araştırıyor. TOGG sahibi olmak isteyenler için şartlar belli oldu. Peki, TOGG ön siparişi ne zaman, nasıl verilecek? TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir?
CNN Türk ve Kanal D'nin 6 Ocak 2020'de yaptığı ortak yayında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un fiyatı ile ilgili ''Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla, sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa bu olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez'' ifadelerini kullanmıştı. Peki, TOGG ön siparişi ne zaman, nasıl verilecek? TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir? İşte, TOGG T10X hakkında merak edilenler...
TOGG BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.
ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
TOGG ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.
TOGG T10X KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.
TOGG T10X FİYATI NE KADAR?
Togg'un yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren T10X modelinin başlangıç fiyatı ise 953 bin lira olarak açıklandı.
T10X'in fiyatları:
V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak
TOGG T10X MENZİLİ NE KADAR?
TOGG T10X modeli araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.
T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
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