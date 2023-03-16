TOGG ön sipariş başladı mı? TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satışa çıkaracağı T10X modelinin fiyatı belli olmuştu. TOGG T10X modelini satın almak isteyenler araç için nasıl ön sipariş vereceğini, kuraların ne zaman çekileceğini ve sipariş için ne kadar ön ödeme yapılacağını araştırıyor. TOGG sahibi olmak isteyenler için şartlar belli oldu. Peki, TOGG ön siparişi ne zaman, nasıl verilecek? TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir?