Son dakika... TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen TÜİK'e göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ağustos ayına ilişkin ortalama beklentisi, Reuters ve AA Finans anketlerinde aylık yüzde 2,64, yıllık yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK, enflasyonu temmuzda aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 61,78 olarak açıklamıştı.

TÜİK'TEN ÖNCE ENAG AÇIKLAMIŞTI

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 11,39 ile "Yönetilen yönlendirilen ve diğer" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile sağlık grubunda oldu.

ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşmişti.

İSTANBUL'UN AĞUSTOS ENFLASYONU

Öncü göstergeler de ağustos ayında enflasyonun artacağını işaret ediyordu. Kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 artmıştı.

Önceki yılın ağustos ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşmişti.