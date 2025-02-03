TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Daha önce hükümetin getirdiği yüzde 25'lik kira zam sınırı, 2 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı. Bu nedenle, şubat ayında kira kontratlarını yenileyenler için zam oranı 12 aylık TÜFE verisine göre belirlenecek. TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE oranı yüzde 56,35 olarak açıklandı. Buna göre, şubat ayı kira artış oranı yüzde 56,35 olarak uygulanacak.