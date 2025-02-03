TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları da netleşti. Kira kontrat süresi dolan ve yenileyecek olan yurttaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 10:23
TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Şubat ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileriyle netleşti. Kira artışlarında belirleyici olan 12 aylık TÜFE oranı, şubat ayında uygulanacak zam oranını belirledi. Konut ve işyeri kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar, zam oranlarını güncel TÜFE verileri üzerinden hesaplayacak.

TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Daha önce hükümetin getirdiği yüzde 25'lik kira zam sınırı, 2 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı. Bu nedenle, şubat ayında kira kontratlarını yenileyenler için zam oranı 12 aylık TÜFE verisine göre belirlenecek. TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE oranı yüzde 56,35 olarak açıklandı. Buna göre, şubat ayı kira artış oranı yüzde 56,35 olarak uygulanacak.

TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL

Şubat 2025 Zam Oranı: Yüzde 56,35

Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TL

Yeni Kira Bedeli: 37 bin 524 TL

TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Eğer yüzde 25’lik sınırlama devam etseydi:

Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL

Zam Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 6 bin TL

Yeni Kira Bedeli: 30 bin TL

Şubat ayı itibarıyla kira zamları için TÜFE oranı esas alınmaya devam edecek ve ev sahipleri bu sınırı aşamayacak.

enflasyon tüik kira artışı kira

En Çok Okunan Haberler