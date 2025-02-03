TÜİK enflasyonu açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları da netleşti. Kira kontrat süresi dolan ve yenileyecek olan yurttaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Şubat ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileriyle netleşti. Kira artışlarında belirleyici olan 12 aylık TÜFE oranı, şubat ayında uygulanacak zam oranını belirledi. Konut ve işyeri kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar, zam oranlarını güncel TÜFE verileri üzerinden hesaplayacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Daha önce hükümetin getirdiği yüzde 25'lik kira zam sınırı, 2 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı. Bu nedenle, şubat ayında kira kontratlarını yenileyenler için zam oranı 12 aylık TÜFE verisine göre belirlenecek. TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE oranı yüzde 56,35 olarak açıklandı. Buna göre, şubat ayı kira artış oranı yüzde 56,35 olarak uygulanacak.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL
Şubat 2025 Zam Oranı: Yüzde 56,35
Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TL
Yeni Kira Bedeli: 37 bin 524 TL
Eğer yüzde 25’lik sınırlama devam etseydi:
Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL
Zam Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 6 bin TL
Yeni Kira Bedeli: 30 bin TL
Şubat ayı itibarıyla kira zamları için TÜFE oranı esas alınmaya devam edecek ve ev sahipleri bu sınırı aşamayacak.
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