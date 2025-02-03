Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 10:01
Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,12 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 56,35 olarak kaydedildi.

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Yıllık bazda en düşük fiyat artışı yüzde 23,14 ile ulaştırma grubunda görüldü. Buna karşılık, en yüksek fiyat artışı yüzde 99,93 ile eğitim grubunda yaşandı.

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI DÜŞTÜ

Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı düşen tek ana harcama grubu, yüzde 5,17’lik azalışla giyim ve ayakkabı oldu. Aylık bazda en fazla fiyat artışı ise yüzde 23,57 ile sağlık grubunda kaydedildi.

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

ÇOĞU ÜRÜNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

TÜFE kapsamındaki 143 temel başlıktan 126’sında fiyat artışı yaşanırken, 13 başlıkta fiyat düşüşü görüldü. Dört başlıkta ise fiyat değişmedi.

Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ ARTTI

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi, Ocak ayında yüzde 5,47 artarken, yıllık bazda yüzde 42,08 yükseldi.

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