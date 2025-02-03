Son dakika... TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,12 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 56,35 olarak kaydedildi.
EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE
Yıllık bazda en düşük fiyat artışı yüzde 23,14 ile ulaştırma grubunda görüldü. Buna karşılık, en yüksek fiyat artışı yüzde 99,93 ile eğitim grubunda yaşandı.
GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI DÜŞTÜ
Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı düşen tek ana harcama grubu, yüzde 5,17’lik azalışla giyim ve ayakkabı oldu. Aylık bazda en fazla fiyat artışı ise yüzde 23,57 ile sağlık grubunda kaydedildi.
ÇOĞU ÜRÜNDE FİYATLAR YÜKSELDİ
TÜFE kapsamındaki 143 temel başlıktan 126’sında fiyat artışı yaşanırken, 13 başlıkta fiyat düşüşü görüldü. Dört başlıkta ise fiyat değişmedi.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ ARTTI
İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi, Ocak ayında yüzde 5,47 artarken, yıllık bazda yüzde 42,08 yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması