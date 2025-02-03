Son dakika... ENAG ocak ayı enflasyon oranını açıkladı!
ENAG ocak ayı enflasyon verilerini paylaştı.
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı verilere göre, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 8,22 artış gösterdi.
Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise ENAG'a göre Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasındaki tüketici enflasyonu yüzde 81,01 olarak hesaplandı.
ENAG ayrıca, TÜİK ana harcama gruplarıyla karşılaştırmalı olarak ürün alt gruplarına ilişkin enflasyon oranlarını da içeren bir grafik yayımladı.
Etiketler: #ENAG #enflasyon
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