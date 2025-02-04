Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan zam yorumu: 'Bu artışlara nasıl müdahale edebilir?'

Prof. Dr. Hakan Kara, kamu zamlarının enflasyon hedeflerini aştığını belirterek Merkez Bankası’nın bu duruma nasıl müdahale edebileceğini sorguladı. Enflasyonla mücadelenin sadece faiz politikasıyla sınırlı olamayacağını vurguladı.

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan zam yorumu: 'Bu artışlara nasıl müdahale edebilir?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:38

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ocak ayında kamu tarafından belirlenen fiyatlardaki sert artışlara dikkat çekerek, bu durumun enflasyon hedeflerini aştığını vurguladı. Kamu zamlarının etkisini değerlendiren Kara, “Merkez Bankası bu artışlara nasıl müdahale edebilir?” sorusunu gündeme getirdi.

YÜZDE 90'I BULAN ZAMLAR

Öne çıkan zamlar arasında uzman doktor ücretleri aylık yüzde 90, mali hizmetler yüzde 44, demiryolu taşımacılığı yüzde 44 ve hava yolu taşımacılığı yüzde 34 arttı. Bu fiyatların doğrudan veya dolaylı olarak kamu tarafından belirlendiğini hatırlatan Kara, enflasyonla mücadelenin sadece faiz politikasıyla sınırlı olamayacağını belirtti.

 

Ayrıca Kara, tüketim malı ithalatının son aylarda yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, enflasyonu kontrol altına almak için kapsamlı bir politika setine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.


Etiketler: #Hakan Kara #merkez bankası #enflasyon #zam

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