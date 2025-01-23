Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Toplantı sonucu bugün açıklanacak. Peki ekonomistlerin ve bankaların sonuca dair beklentisi ne? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Aralık ayında politika faizi yüzde 47,5'e düşürülmüştü. Bugünkü toplantıda alınacak karar, yatırımcıların merakla beklediği konular arasında.
KARAR SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantının ardından politika faizi kararı saat 14.00’te duyurulacak.
Geçtiğimiz ayki toplantıda faiz oranı 250 baz puan düşürülmüştü. Bugün de benzer bir adım atılması bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ
Faiz kararı öncesi yapılan anketler, bir kez daha faiz indiriminin gündemde olduğunu işaret ediyor:
AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim
Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley: 250 baz puan indirim
Societe Generale: 250 baz puan indirim
Ekonomistlerin 2025 yılı sonu politika faizi beklentisi ise medyan olarak yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.
2025 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ
Merkez Bankası bu yıl toplantı takviminde değişikliğe giderek toplam 8 toplantı yapılacağını açıklamıştı. Şubat, Mayıs, Haziran ve Kasım aylarında PPK toplantısı düzenlenmeyecek.
Toplantı tarihleri şöyle:
- 23 Ocak
- 6 Mart
- 17 Nisan
- 19 Haziran
- 24 Temmuz
- 11 Eylül
- 23 Ekim
- 11 Aralık
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