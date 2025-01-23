Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Toplantı sonucu bugün açıklanacak. Peki ekonomistlerin ve bankaların sonuca dair beklentisi ne? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 10:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Aralık ayında politika faizi yüzde 47,5'e düşürülmüştü. Bugünkü toplantıda alınacak karar, yatırımcıların merakla beklediği konular arasında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

KARAR SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantının ardından politika faizi kararı saat 14.00’te duyurulacak. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Geçtiğimiz ayki toplantıda faiz oranı 250 baz puan düşürülmüştü. Bugün de benzer bir adım atılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

Faiz kararı öncesi yapılan anketler, bir kez daha faiz indiriminin gündemde olduğunu işaret ediyor:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Ekonomistlerin 2025 yılı sonu politika faizi beklentisi ise medyan olarak yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne?

2025 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

Merkez Bankası bu yıl toplantı takviminde değişikliğe giderek toplam 8 toplantı yapılacağını açıklamıştı. Şubat, Mayıs, Haziran ve Kasım aylarında PPK toplantısı düzenlenmeyecek.

Toplantı tarihleri şöyle:

  • 23 Ocak
  • 6 Mart
  • 17 Nisan
  • 19 Haziran
  • 24 Temmuz
  • 11 Eylül
  • 23 Ekim
  • 11 Aralık
TCMB Faiz kararı PPK politika faizi

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