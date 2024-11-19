TCMB'den 'banknot' düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:38

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımladığı duyuru ile yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların tedavüle çıkarılacağını açıkladı. Buna göre, E9 Emisyon Grubu 8’inci tertip 50 TL ve 7’nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak.

DETAYLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Merkez Bankası’nın duyurusunda "1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir." ifadelerine yer verildi.

YENİ BANKNOTLAR ESKİ TERTİPLERLE AYNI ÖZELLİKTE

Yapılan açıklamaya göre, yeni tertip banknotlar önceki tertiplerle aynı boyut, tasarım ve özelliklere sahip olacak. Yalnızca imzaların farklılık gösterdiği belirtilirken, eski tertip banknotlarla birlikte tedavülde bulunacağı ifade edildi.

TCMB'nin duyurusu, yeni banknotların kullanımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyor.