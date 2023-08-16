Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller...

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2023 Çarşamba, 16:38
<p>Türkiye'de 800 bin Türk Lirası altına satılan yalnızca beş otomobil modeli kaldı.</p> <p>En ucuz otomobil modelleri hangileri? En ucuz modellerin başlangıç fiyatı ve özellikleri...</p>

Türkiye'de 800 bin Türk Lirası altına satılan yalnızca beş otomobil modeli kaldı.

En ucuz otomobil modelleri hangileri? En ucuz modellerin başlangıç fiyatı ve özellikleri...

<p><strong>Hyundai i10 1.0 MPI Jump </strong></p> <p>715.000 TL</p> <p>5 ileri düz vites</p> <p>Motor hacmi (cc) 998</p> <p>Maksimum hız (km/sa) 156</p> <p>Maksimum güç (PS) 67</p> <p>Maksimum tork (N.m) 96</p> <p>Hızlanma (0-100 km/s) 14,8</p> <p>Ortalama yakıt (l/100 km) 5.2 </p>

Hyundai i10 1.0 MPI Jump

715.000 TL

5 ileri düz vites

Motor hacmi (cc) 998

Maksimum hız (km/sa) 156

Maksimum güç (PS) 67

Maksimum tork (N.m) 96

Hızlanma (0-100 km/s) 14,8

Ortalama yakıt (l/100 km) 5.2 

<p><strong>Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy</strong></p> <p>729.900 TL</p> <p>6 ileri düz vites</p> <p>Motor hacmi (cc) 1368</p> <p>Maksimum hız (km/sa) 186</p> <p>Maksimum güç (PS) 95</p> <p>Maksimum tork (N.m) 127 </p> <p>Hızlanma (0-100 km/s) 11,8 </p> <p>Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5 </p>

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy

729.900 TL

6 ileri düz vites

Motor hacmi (cc) 1368

Maksimum hız (km/sa) 186

Maksimum güç (PS) 95

Maksimum tork (N.m) 127 

Hızlanma (0-100 km/s) 11,8 

Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5 

<p><strong>Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street</strong></p> <p>779.900 TL</p> <p>6 ileri düz vites</p> <p>Motor hacmi (cc) 1368</p> <p>Maksimum hız (km/sa) 182</p> <p>Maksimum güç (PS) 95</p> <p>Maksimum tork (N.m) 127 </p> <p>Hızlanma (0-100 km/s) 12,4 </p> <p>Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5 </p>

Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street

779.900 TL

6 ileri düz vites

Motor hacmi (cc) 1368

Maksimum hız (km/sa) 182

Maksimum güç (PS) 95

Maksimum tork (N.m) 127 

Hızlanma (0-100 km/s) 12,4 

Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5 

<p><strong>Kia Picanto 1.0 Feel</strong></p> <p>790.000 TL</p> <p>5 ileri düz vites</p> <p>Motor hacmi (cc) 998</p> <p>Maksimum hız (km/sa) 159</p> <p>Maksimum güç (PS) 67</p> <p>Maksimum tork (N.m) 96 </p> <p>Hızlanma (0-100 km/s) 17,2</p> <p>Ortalama yakıt (l/100 km) 5.5 </p>

Kia Picanto 1.0 Feel

790.000 TL

5 ileri düz vites

Motor hacmi (cc) 998

Maksimum hız (km/sa) 159

Maksimum güç (PS) 67

Maksimum tork (N.m) 96 

Hızlanma (0-100 km/s) 17,2

Ortalama yakıt (l/100 km) 5.5 

<p><strong>Fiat Panda City 1.0</strong></p> <p>792.900 TL</p> <p>6 ileri düz vites</p> <p>Motor hacmi (cc) 999</p> <p>Maksimum hız (km/sa) 164</p> <p>Maksimum güç (PS) 70</p> <p>Maksimum tork (N.m) 92 </p> <p>Hızlanma (0-100 km/s) 13,9</p> <p>Ortalama yakıt (l/100 km) 4.0 </p>

Fiat Panda City 1.0

792.900 TL

6 ileri düz vites

Motor hacmi (cc) 999

Maksimum hız (km/sa) 164

Maksimum güç (PS) 70

Maksimum tork (N.m) 92 

Hızlanma (0-100 km/s) 13,9

Ortalama yakıt (l/100 km) 4.0 

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