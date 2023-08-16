Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller...
Türkiye'de 800 bin Türk Lirası altına satılan yalnızca beş otomobil modeli kaldı.
En ucuz otomobil modelleri hangileri? En ucuz modellerin başlangıç fiyatı ve özellikleri...
Hyundai i10 1.0 MPI Jump
715.000 TL
5 ileri düz vites
Motor hacmi (cc) 998
Maksimum hız (km/sa) 156
Maksimum güç (PS) 67
Maksimum tork (N.m) 96
Hızlanma (0-100 km/s) 14,8
Ortalama yakıt (l/100 km) 5.2
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy
729.900 TL
6 ileri düz vites
Motor hacmi (cc) 1368
Maksimum hız (km/sa) 186
Maksimum güç (PS) 95
Maksimum tork (N.m) 127
Hızlanma (0-100 km/s) 11,8
Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5
Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street
779.900 TL
6 ileri düz vites
Motor hacmi (cc) 1368
Maksimum hız (km/sa) 182
Maksimum güç (PS) 95
Maksimum tork (N.m) 127
Hızlanma (0-100 km/s) 12,4
Ortalama yakıt (l/100 km) 6.5
Kia Picanto 1.0 Feel
790.000 TL
5 ileri düz vites
Motor hacmi (cc) 998
Maksimum hız (km/sa) 159
Maksimum güç (PS) 67
Maksimum tork (N.m) 96
Hızlanma (0-100 km/s) 17,2
Ortalama yakıt (l/100 km) 5.5
Fiat Panda City 1.0
792.900 TL
6 ileri düz vites
Motor hacmi (cc) 999
Maksimum hız (km/sa) 164
Maksimum güç (PS) 70
Maksimum tork (N.m) 92
Hızlanma (0-100 km/s) 13,9
Ortalama yakıt (l/100 km) 4.0
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