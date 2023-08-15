Dünyanın en çok satan markası Türkiye'ye geliyor

Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin (Build Your Dreams), Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı. Markanın ALJ Türkiye distribütörlüğünde pazara giriş yapacağı ve elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:03
Dünyanın en çok satan markası Türkiye'ye geliyor
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Dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası unvanına 2022'de sahip olan BYD, 2023’ün ilk yarısında da bu başarısını sürdürerek adından söz ettirmeye devam etti. 5 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) geçtiğimiz günlerde banttan indiren BYD, dünyada bu adede ilk ulaşan üretici olarak önemli bir kilometre taşına daha imza attı. CNN Türk'ten Mehmet Ali Kantarcı'nın haberine göre geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve öncü batarya teknolojileriyle bir dünya devi olan BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD, 1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kuruldu. BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30’un üzerinde ülke ve bölgede otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.

BYD Auto ise BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak 2003 yılında kuruldu. Global olarak çevreci teknolojileri otomobillere adapte etmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor.

Elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda uzman olan şirket, Çin’de üst üste 9 yıldır, globalde ise son 2 yıldır en fazla yeni nesil enerjili (elektrikli ve plug-in hibrit) binek araç satan marka olmayı başardı. Merkezi Hollanda'da bulunan BYD Avrupa ise BYD Grubu’nun ilk deniz aşırı merkezi olarak Avrupa’da konumlandırıldı. BYD Türkiye yapılanmasının başına ise otomotiv dünyasının deneyimli ismi İsmail Ergun getirildi. İsmail Ergun, BYD’nin Türkiye pazarında tüm operasyonlardan sorumlu genel müdür olarak görev alacak.

BYD NE ZAMAN TÜRKİYE'DE

BYD'nin Türkiye pazarına eylül ayı içinde çıkması ve tüm elektrikli modellerini satışa çıkarması bekleniyor.


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