Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi belli oldu. Yapılan araştırmada Arçelik ve İş Bankası gibi büyük isimler listenin üst sıralarında yer alırken zirvedeki firma ise yine değişmedi. İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri...

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 13:09
Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı. Liste iş dünyasının önde gelen ve en güçlü firmalarını kapsıyor. Zenna Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre, Arçelik, İş Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğu gibi önemli markalar sıralamada dikkat çekiyor. Peki Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi hangileri? İşte o liste...

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

20- Aselsan

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

19- Ford Otosan, Yapı Kredi

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

18- LC Waikiki, Opet

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

17- Tüpraş

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

16- Hepsiburada

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

15- Apple, Anadolu Grubu, P&G

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

14- Migros

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

13- Turkcell

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

12- Vodafone

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

11- Sabancı Holding

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

10- Amazon

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

9- Şişecam

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

8- Borusan Holding, Coca Cola

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

7- Trendyol

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

6- Garanti BBVA

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

5- Unilever

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

4- Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları 

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

3- İş Bankası

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır.

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

2- Arçelik

Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kurulan, dünya çapında hizmet veren Türkiye merkezli bir beyaz eşya ve teknoloji şirketidir.

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

1- Koç Holding

Koç Holding, 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk holdingi olup, en büyük özel kuruluşlarından biridir. Şeref Başkanlığını Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Ömer Koç yürütmektedir.

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