Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı. Liste iş dünyasının önde gelen ve en güçlü firmalarını kapsıyor. Zenna Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre, Arçelik, İş Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğu gibi önemli markalar sıralamada dikkat çekiyor. Peki Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi hangileri? İşte o liste...