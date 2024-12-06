Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi
Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi belli oldu. Yapılan araştırmada Arçelik ve İş Bankası gibi büyük isimler listenin üst sıralarında yer alırken zirvedeki firma ise yine değişmedi. İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri...
Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi açıklandı. Liste iş dünyasının önde gelen ve en güçlü firmalarını kapsıyor. Zenna Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre, Arçelik, İş Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğu gibi önemli markalar sıralamada dikkat çekiyor. Peki Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi hangileri? İşte o liste...
20- Aselsan
19- Ford Otosan, Yapı Kredi
18- LC Waikiki, Opet
17- Tüpraş
16- Hepsiburada
15- Apple, Anadolu Grubu, P&G
14- Migros
13- Turkcell
12- Vodafone
11- Sabancı Holding
10- Amazon
9- Şişecam
8- Borusan Holding, Coca Cola
7- Trendyol
6- Garanti BBVA
5- Unilever
4- Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları
3- İş Bankası
Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır.
2- Arçelik
Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kurulan, dünya çapında hizmet veren Türkiye merkezli bir beyaz eşya ve teknoloji şirketidir.
1- Koç Holding
Koç Holding, 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk holdingi olup, en büyük özel kuruluşlarından biridir. Şeref Başkanlığını Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Ömer Koç yürütmektedir.
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