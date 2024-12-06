İkinci el eşya ve hurda alım satımına belge zorunluluğu getirildi!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:12

İstanbul Valiliği, İstanbul sınırları içinde ikinci el eşya ve hurda alım satım işlemleri için bir dizi yeni düzenleme getirdi. Bu düzenleme, alım satım işlemleriyle ilgili olarak şahısların kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini içeren 'ikinci el malzeme alım-satım belgesi' düzenlenmesini zorunlu kılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ikinci el eşya ve hurdaların belgesiz alım satımı, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, İstanbul il sınırları içinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelerin, işlem yaptıkları şahıslarla ilgili kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini içeren belgeler düzenlemesi gerekmektedir.

Yeni düzenleme kapsamında getirilen yükümlülükler:

İkinci el eşya alım-satım belgesi: Elektronik eşya ve beyaz eşyaların alım-satımı yapan işletmelerin, bu ürünlerle ilgili kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini belirten ikinci el eşya alım-satım belgesi düzenlemesi gerekecek.

Fatura düzenleme ve denetim: İşlemlerle ilgili fatura düzenlenmesi ve kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine faturanın ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ikinci el eşya alım ve satımları kayıt altına alınacak ve işletmeler envanter listesi tutacak.

Güvenlik önlemleri: Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısımlarına güvenlik kamera sistemi kurulması zorunlu kılındı.

Hırsızlıkla mücadele: Bu tür işletmelerin, hırsızlık suçlarına konu malzeme alım satımı yapmamaları için taahhütname alınacak.

Yaş kısıtlaması: 18 yaşından küçüklerin ikinci el eşya veya hurda alım satımı yapabilmesi için yanında veli bulundurması gerekecek.

Belge saklama: Düzenlenen ikinci el malzeme alım satım belgelerinin bir yıl süreyle saklanması isteniyor.

Seyyar hurdacılık düzenlemesi: Seyyar hurdacılık yapan şahısların yerel idarelerden gerekli belgeleri alması ve bunları denetimlerde ibraz etmesi sağlanacak.

Denetimler devam edecek: Kolluk kuvvetlerinin, işletmeleri denetlemeye devam edeceği, düzenlemelere uymayanlara adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi.