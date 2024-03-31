AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı: Konuşmasında Atatürk'ü 'hatırladı'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:10

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20

Türkiye yerel seçimler için sandık başında. Adaylar da sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'da oyunu kullandı.

Altınok, çıkışta da kısa bir konuşma yaptı.

ATATÜRK'Ü 'HATIRLADI'

Basın mensuplarına teşekkür eden Altınok, "Soğuk demeden, sıcak demeden hep peşimizde oldunuz" dedi.

Altınok, "Demokrasi, herkesin kendi iradesinin tecellisidir. Seçimler Ankaramıza hayırlı olsun. Ankara milli mücadelemizin başkenti. Bulunduğumuz mahallenin adı da Karargahtepe Mahallesi. Neden Karargahtepe derseniz, Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçiörene geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun. Seçimleri Ankara İl Teşkilatı'nda takip edeceğiz" dedi.